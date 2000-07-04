Раздел: Медицина
Новая диета, которая поможет "разогнать" обмен веществ
Начни худеть прямо сегодня.
Это самое вкусное и не голодное меню на свете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Cosmopolitan.
Понедельник
Набор продуктов: вареное куриное филе, яблоки, апельсин, нежирный творог, нежирный йогурт, 1 порция овсяной каши.
Вторник
Набор продуктов: 1 порция гречневой каши, грейпфрут, мясо, приготовленное на пару, 1 стакан нежирного кефира, чернослив, томаты.
Среда
Набор продуктов: 1 стакан молока, мандарины, груша, 1 порция рисовой каши, 1 чашка зеленого чая, вареная или запеченная рыба.
Четверг
Набор продуктов: курага, нежирный творог, груши, вареное филе, капуста свежая белокочанная, огурцы.
Пятница
Набор продуктов: морская капуста, сырая морковь, яблоки, 1 порция гречневой каши, 2 чашки черного чая, 1 стакан молока, варенная или запеченная рыба.
Суббота
Набор продуктов: ягоды, можно замороженные, 1 порция пшенной каши, вареная или тушеная капуста брокколи, мясо, приготовленное на пару, апельсины.
Воскресенье
Набор продуктов: нежирный йогурт, 1 порция овсяной каши, изюм, куриный бульон, вареное филе, груши, яблоки, свекла вареная.
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Важный момент этой диеты: съедай ровно по одному продукту раз в 1-2 часа.
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