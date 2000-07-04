» » Новая диета, которая поможет "разогнать" обмен веществ
Раздел: Медицина  
0

Новая диета, которая поможет "разогнать" обмен веществ

Новая диета, которая поможет "разогнать" обмен веществ
Начни худеть прямо сегодня.

Это самое вкусное и не голодное меню на свете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Cosmopolitan.

Понедельник
Набор продуктов: вареное куриное филе, яблоки, апельсин, нежирный творог, нежирный йогурт, 1 порция овсяной каши.

Вторник
Набор продуктов: 1 порция гречневой каши, грейпфрут, мясо, приготовленное на пару, 1 стакан нежирного кефира, чернослив, томаты.

Среда
Набор продуктов: 1 стакан молока, мандарины, груша, 1 порция рисовой каши, 1 чашка зеленого чая, вареная или запеченная рыба.

Четверг
Набор продуктов: курага, нежирный творог, груши, вареное филе, капуста свежая белокочанная, огурцы.

Пятница
Набор продуктов: морская капуста, сырая морковь, яблоки, 1 порция гречневой каши, 2 чашки черного чая, 1 стакан молока, варенная или запеченная рыба.

Суббота
Набор продуктов: ягоды, можно замороженные, 1 порция пшенной каши, вареная или тушеная капуста брокколи, мясо, приготовленное на пару, апельсины.

Воскресенье
Набор продуктов: нежирный йогурт, 1 порция овсяной каши, изюм, куриный бульон, вареное филе, груши, яблоки, свекла вареная.

Читайте также: Четыре способа быстро "разогнать" обмен веществ

Важный момент этой диеты: съедай ровно по одному продукту раз в 1-2 часа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: диета, обмен веществ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:40 » Автор: Алена Шимко
     844
     0

Похожие новости по теме

Недельная диета для быстрого похудения Недельная диета для быстрого похудения

Простая и доступная недельная диета для быстрого похудения.

Медики подсказали, как похудеть за одну неделю Медики подсказали, как похудеть за одну неделю

Медики рассказали, как быстро похудеть.

Диетологи рассказали о лучшей монодиете Диетологи рассказали о лучшей монодиете

Быстро похудеть и очистить организм поможет монодиета.

Диета 10×10: быстро и эффективно сжигаем жиры Диета 10×10: быстро и эффективно сжигаем жиры

С помощью диеты 10×10 за десять дней можно сбросить лишние десять килограммов.

Новая супердиета: минус 20 килограмм без вреда для здоровья Новая супердиета: минус 20 килограмм без вреда для здоровья

Самая популярная диета Магги помогает за месяц сбросить 20 кг, не считая калорий и не готовя сложные блюда.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх