Эксперты подсказали, как не заболеть на отдыхе

Никто не застрахован от неприятных ситуаций во время отпуска.



Поэтому, собираясь в поездку, необходимо предусмотреть и продумать все до мелочей. В первую очередь, нужно позаботиться о своем здоровье. Вот несколько советов, которые помогут сократить до минимума, а возможно и полностью исключить риск получения различных заболеваний во время путешествия, пишет



1. Держите свои медикаменты в ручной клади Если у вас есть проблемы со здоровьем, и вы принимаете медикаменты по схеме, то не стоит их складывать в общий багаж. Желательно собрать аптечку, которую вы сможете взять с собой в ручной клади. В ней обязательно должны присутствовать: · медикаменты первой необходимости; · документация, подтверждающая необходимость приема лекарственных препаратов; · оригинальная упаковка прописанных лекарств; · копия рецепта. Перед поездкой в зарубежные страны стоит удостовериться, что ваши препараты не запрещены в этой стране законодательством.



2. Наслаждайтесь, но умеренно Все мы во время отдыха позволяем себе некоторые гастрономические вольности. Конечно, в этом нет ничего плохого. Но если вы не хотите мучиться от проблем с пищеварением, воздержитесь от чрезмерного потребления местной кухни. Нет ничего страшного, если вы решите попробовать экзотическое блюдо. Однако будьте готовы к непредвиденной реакции организма на незнакомую пищу.



3. Не ходите босиком Вряд ли вы знакомы с особенностями флоры и фауны города и страны, куда собираетесь в отпуск. Поэтому не игнорируйте меры предосторожности. Не забывайте, что в природе существует очень много вредоносных бактерий и микроорганизмов, которые являются разносчиками опасных заболеваний. Отправляясь к океану, в поход, даже в отеле, посещая душевую кабину, старайтесь защитить свои ноги от инфекционных организмов специализированной обувью.



4. Никогда не забывайте мыть руки Уже давно доказано, что чистые руки значительно сокращают риск заболеваний. Где бы вы не находились, постарайтесь держать свои руки в чистоте. При первом удобном случае всегда мойте их. Если такой возможности нет, используйте антибактериальные салфетки или спреи.



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5. Убедитесь в том, что у вас есть необходимые прививки Многие заболевания проще предупредить, чем потом пытаться восстановить свое здоровье. Отправляясь в путешествие, поинтересуйтесь, нужны ли вам прививки, например, от гепатита или желтой лихорадки. Помните, что никто лучше вас не позаботится о своем здоровье. Не стоит пренебрегать самыми простыми правилами гигиены, халатно относиться к своему гардеробу и бесконтрольно дегустировать все местные экзотические деликатесы. Сделайте свой отдых не только приятным, но и безопасным. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Поэтому, собираясь в поездку, необходимо предусмотреть и продумать все до мелочей. В первую очередь, нужно позаботиться о своем здоровье. Вот несколько советов, которые помогут сократить до минимума, а возможно и полностью исключить риск получения различных заболеваний во время путешествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Миридей 1. Держите свои медикаменты в ручной клади Если у вас есть проблемы со здоровьем, и вы принимаете медикаменты по схеме, то не стоит их складывать в общий багаж. Желательно собрать аптечку, которую вы сможете взять с собой в ручной клади. В ней обязательно должны присутствовать: · медикаменты первой необходимости; · документация, подтверждающая необходимость приема лекарственных препаратов; · оригинальная упаковка прописанных лекарств; · копия рецепта. Перед поездкой в зарубежные страны стоит удостовериться, что ваши препараты не запрещены в этой стране законодательством.2. Наслаждайтесь, но умеренно Все мы во время отдыха позволяем себе некоторые гастрономические вольности. Конечно, в этом нет ничего плохого. Но если вы не хотите мучиться от проблем с пищеварением, воздержитесь от чрезмерного потребления местной кухни. Нет ничего страшного, если вы решите попробовать экзотическое блюдо. Однако будьте готовы к непредвиденной реакции организма на незнакомую пищу.3. Не ходите босиком Вряд ли вы знакомы с особенностями флоры и фауны города и страны, куда собираетесь в отпуск. Поэтому не игнорируйте меры предосторожности. Не забывайте, что в природе существует очень много вредоносных бактерий и микроорганизмов, которые являются разносчиками опасных заболеваний. Отправляясь к океану, в поход, даже в отеле, посещая душевую кабину, старайтесь защитить свои ноги от инфекционных организмов специализированной обувью.4. Никогда не забывайте мыть руки Уже давно доказано, что чистые руки значительно сокращают риск заболеваний. Где бы вы не находились, постарайтесь держать свои руки в чистоте. При первом удобном случае всегда мойте их. Если такой возможности нет, используйте антибактериальные салфетки или спреи.5. Убедитесь в том, что у вас есть необходимые прививки Многие заболевания проще предупредить, чем потом пытаться восстановить свое здоровье. Отправляясь в путешествие, поинтересуйтесь, нужны ли вам прививки, например, от гепатита или желтой лихорадки. Помните, что никто лучше вас не позаботится о своем здоровье. Не стоит пренебрегать самыми простыми правилами гигиены, халатно относиться к своему гардеробу и бесконтрольно дегустировать все местные экзотические деликатесы. Сделайте свой отдых не только приятным, но и безопасным.



