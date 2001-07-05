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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, что больше всего угрожает жизни украинцев

Медики рассказали, что больше всего угрожает жизни украинцев
Патология сердечно-сосудистых заболеваний сильно помолодела и угрожает жизни украинцев.

Сейчас в Украине 12 млн человек с диагнозом — гипертоническая болезнь. Еще около 4 млн не знают, что больны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

«Патология очень сильно молодеет. Пациенты, перенесшие инфаркт, в нашей практике — уже в 21 год, 25, 27 лет. Есть пациенты, уже простентованные в 32 года», — рассказала врач-кардиолог Валентина Шаповалова.

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Важно, что потенциальные пациенты — это мужчины 40-45 и женщины 45-50 лет. Шансов на осложнения добавляют нерегулярное питание, чрезмерное потребление соли, малоподвижный образ жизни, нездоровые привычки, недосыпание, хроническая усталость, лишний вес. Именно эти факторы могут стать смертельными.
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 Теги: Украина, здоровье, заболевания

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Сегодня, 15:31 » Автор: Алена Шимко
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