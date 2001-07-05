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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис

Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис
Ученые проинформировали общественность, что горячий рис может спровоцировать пищевое отравление.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют придерживаться всех осторожностей, а также убедиться, правильно ли рис хранился в холодильнике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Диетологи говорят, что в данной зерновой культуре есть споры бактерий Bacillus cereus, которые не погибают при готовке. Именно эти споры и становятся причиной пищевого отравления.

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Если рис не хранить в холодильнике, то споры превращаются в бактерии, которые вызывают продуцированию токсинов. Все это может привести к появлению диареи и рвоте.
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 Теги: рис, горячий, еда

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Сегодня, 16:49 » Автор: Алена Шимко
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