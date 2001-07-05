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Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис
Ученые проинформировали общественность, что горячий рис может спровоцировать пищевое отравление.
Чтобы избежать этого, специалисты советуют придерживаться всех осторожностей, а также убедиться, правильно ли рис хранился в холодильнике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Диетологи говорят, что в данной зерновой культуре есть споры бактерий Bacillus cereus, которые не погибают при готовке. Именно эти споры и становятся причиной пищевого отравления.
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Если рис не хранить в холодильнике, то споры превращаются в бактерии, которые вызывают продуцированию токсинов. Все это может привести к появлению диареи и рвоте.
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