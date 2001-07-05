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Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис

Медики объяснили, почему опасно есть горячий рис

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Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах Специалисты анализировали связи между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме.