Раздел: Медицина
Медики подсказали, как правильно питаться больным раком
Избыток инсулина провоцировал сверхактивность мутационных клеток.
Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке приступают к самому масштабному исследованию о влиянии питания на эффективность антираковой терапии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В частности, исследователи намерены проверить, к чему приведет использование противоракового лекарства Аликопа в сочетании с диетой, снижающей выработку инсулина. Данный препарат считается малоэффективным, но после экспериментов на животных возникла гипотеза о том, что его применение одновременно с соблюдением такой диеты может давать очень хорошие результаты лечения.
Чтобы проверить, действует ли такой метод терапии в отношении людей, ученые пригласили для участия в испытаниях пациентов с лимфомой и карциномой эндометрия, которым не помогла химиотерапия, а также женщин, болеющих раком груди.
«Участники эксперимента будут соблюдать кетогенную диету: они почти не будут употреблять углеводные продукты, но будут есть много жирной и белковой пищи», - сообщили организаторы нового проекта.
Анализируя результаты проводившихся ранее испытаний с Аликопой, исследователи заметили, что у добровольцев, принимавших в них участие, часто развивался диабет. Выяснилось, что Аликопа и ее аналоги влияют на метаболизм, приводят к активации производства инсулина. По мнению ученых, именно избыток инсулина провоцировал сверхактивность мутационных клеток и устойчивость рака к лечению медикаментом. Кетогенная диета, снижающая выработку инсулина, может помочь решить эту проблему, полагают они.
Читайте также: Медики подсказали, как правильно питаться после 50 лет
В то же время исследователи предостерегают больных раком от самолечения посредством такой диеты.
«Кетогенная диета не борется с опухолями сама по себе, без соответствующих препаратов. В некоторых случаях, например, при лейкемии, она даже ухудшает состояние больных. Только проведя исследование, мы сможем лучше понять, в каких случаях питание действительно может влиять на развитие болезни», - констатировали научные специалисты.
Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке приступают к самому масштабному исследованию о влиянии питания на эффективность антираковой терапии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В частности, исследователи намерены проверить, к чему приведет использование противоракового лекарства Аликопа в сочетании с диетой, снижающей выработку инсулина. Данный препарат считается малоэффективным, но после экспериментов на животных возникла гипотеза о том, что его применение одновременно с соблюдением такой диеты может давать очень хорошие результаты лечения.
Чтобы проверить, действует ли такой метод терапии в отношении людей, ученые пригласили для участия в испытаниях пациентов с лимфомой и карциномой эндометрия, которым не помогла химиотерапия, а также женщин, болеющих раком груди.
«Участники эксперимента будут соблюдать кетогенную диету: они почти не будут употреблять углеводные продукты, но будут есть много жирной и белковой пищи», - сообщили организаторы нового проекта.
Анализируя результаты проводившихся ранее испытаний с Аликопой, исследователи заметили, что у добровольцев, принимавших в них участие, часто развивался диабет. Выяснилось, что Аликопа и ее аналоги влияют на метаболизм, приводят к активации производства инсулина. По мнению ученых, именно избыток инсулина провоцировал сверхактивность мутационных клеток и устойчивость рака к лечению медикаментом. Кетогенная диета, снижающая выработку инсулина, может помочь решить эту проблему, полагают они.
Читайте также: Медики подсказали, как правильно питаться после 50 лет
В то же время исследователи предостерегают больных раком от самолечения посредством такой диеты.
«Кетогенная диета не борется с опухолями сама по себе, без соответствующих препаратов. В некоторых случаях, например, при лейкемии, она даже ухудшает состояние больных. Только проведя исследование, мы сможем лучше понять, в каких случаях питание действительно может влиять на развитие болезни», - констатировали научные специалисты.
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