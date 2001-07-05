Раздел: Медицина
Популярный летом предмет уничтожает здоровье
Его компоненты способны проникать в жидкости.
Американские специалисты подготовили публикацию о том, почему частое использование пластиковых трубочек для напитков приводит к целому ряду проблем со здоровьем. Их доводы опубликованы в The Washigton Post.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
По словам экспертов, у людей, которые постоянно пьют что-то через трубочку, повышается риск развития кариеса и нарушений пищеварительного тракта. Кроме того, такой способ употреблять разнообразные напитки может стать причиной попадания в человеческий организм токсичных для него химических соединений. Трубочки для питья изготавливаются из полипропилена. Его компоненты, способны проникать в жидкости и далее – в пищевод и желудок, где они вступают в соединения с другими веществами.
Эти соединения снижают производство эстрогена у женщин, что ведет к преждевременному старению и снижению защиты организма от многих заболеваний, включая болезни сосудов и сердца, отметили эксперты. Кроме того, питье через соломинку способствует попаданию воздуха в пищеварительный тракт, а вместе с этим – вздутию и дискомфорту.
Также подобная привычка провоцирует развитие кариеса. Ученые объясняют: когда человек пьет сладкий или кислый напиток через трубочку, на отдельные участки зубов концентрированно попадает больше такой жидкости, и это может стать причиной эрозии зубной эмали.
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«Когда я консультирую своих клиентов, которые жалуются на кариес и вздутие, я всегда спрашиваю их про привычки, такие, например, как питье через "соломинку". Некоторые из них почувствовали значительное облегчение после отказа от трубочек, а также от двух других вещей, которые способствуют попаданию воздуха в пищеварительный тракт: газированной воды и жевательной резинки», - поделилась диетолог Кристи Бриссет.
Американские специалисты подготовили публикацию о том, почему частое использование пластиковых трубочек для напитков приводит к целому ряду проблем со здоровьем. Их доводы опубликованы в The Washigton Post.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
По словам экспертов, у людей, которые постоянно пьют что-то через трубочку, повышается риск развития кариеса и нарушений пищеварительного тракта. Кроме того, такой способ употреблять разнообразные напитки может стать причиной попадания в человеческий организм токсичных для него химических соединений. Трубочки для питья изготавливаются из полипропилена. Его компоненты, способны проникать в жидкости и далее – в пищевод и желудок, где они вступают в соединения с другими веществами.
Эти соединения снижают производство эстрогена у женщин, что ведет к преждевременному старению и снижению защиты организма от многих заболеваний, включая болезни сосудов и сердца, отметили эксперты. Кроме того, питье через соломинку способствует попаданию воздуха в пищеварительный тракт, а вместе с этим – вздутию и дискомфорту.
Также подобная привычка провоцирует развитие кариеса. Ученые объясняют: когда человек пьет сладкий или кислый напиток через трубочку, на отдельные участки зубов концентрированно попадает больше такой жидкости, и это может стать причиной эрозии зубной эмали.
Читайте также: Популярный украинский певец взбудоражил фанатов снимком в юбке
«Когда я консультирую своих клиентов, которые жалуются на кариес и вздутие, я всегда спрашиваю их про привычки, такие, например, как питье через "соломинку". Некоторые из них почувствовали значительное облегчение после отказа от трубочек, а также от двух других вещей, которые способствуют попаданию воздуха в пищеварительный тракт: газированной воды и жевательной резинки», - поделилась диетолог Кристи Бриссет.
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