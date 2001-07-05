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Раздел: Медицина  
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Супы назвали лучшим средством для похудения

Супы назвали лучшим средством для похуденияЭти блюда вызывают изменения в мозге.

Исследование показало огромную пользу супов для здоровья человека. Они изменяют мозг таким образом, что люди начинают стремиться к здоровому питанию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Все мы знаем о том, что для укрепления здоровья необходимо отказаться от продуктов питания, богатых насыщенными жирами вроде сливочного масла, сыра и мяса, но немногие способны на это. Существует словно какой-то замок в мозге, не позволяющий нам пересмотреть собственный рацион.

И вот теперь ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center выяснили, каким образом данный замок можно вскрыть. Оказывается для этого необходимо регулярно употреблять супы. Именно эти блюда вызывают изменения в мозге, способствующие формированию привычки к здоровому питанию.

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Исследование показало, что особенно полезно употребление супов для людей, уже страдающих от ожирения. Супы позволяют им формировать пристрастие к вкусу умами - это японское слово, которым выражают специфический привкус, относящийся к 5 основным вкусам: сладкому, солёному, горькому и кислому. Ключевой компонент вкуса умами это глутамат - натурально встречающаяся аминокислота, которую можно обнаружить почти во всех продуктах питания. Особенно много глутамата в белковой пище вроде молочных изделий, рыбы и мяса.
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 Теги: Супы, похудения

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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