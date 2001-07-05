Раздел: Медицина
Ученые рассказали, какая доза соли способна убить человека
Переизбыток привычного вещества смертельно опасен.
Американские специалисты Женской больницы Бригхэма в Бостоне подсчитали, какое количество соли, съедаемой ежедневно, способно убить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Злоупотребление солью значительно повышает риск ранней смерти в связи с последствиями повышенного давления и сосудистых патологий, заявили ученые.
В пользу данного утверждения говорят данные исследования с участием 2 974 добровольцев, за которыми велось ежедневное медицинское наблюдение на протяжении 24 лет.
Все эти люди возрастом от 30 до 55 лет не имели к началу эксперимента склонности к артериальной гипертензии. За время эксперимента из их числа скончались 272 человека.
Проанализировав обстоятельства их смерти и сопоставив их с данными наблюдений, ученые отметили: доза соли, которую люди привыкли употреблять в пищу, связана с их риском умереть раньше времени.
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«Относительно безопасно количество от 1,2 до 9 граммов хлорида натрия в день. Те, кто ежедневно употреблял более 9 граммов соли, повергали свое здоровье повышенному риску смерти», — приводится мнение специалистов
Американские специалисты Женской больницы Бригхэма в Бостоне подсчитали, какое количество соли, съедаемой ежедневно, способно убить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Злоупотребление солью значительно повышает риск ранней смерти в связи с последствиями повышенного давления и сосудистых патологий, заявили ученые.
В пользу данного утверждения говорят данные исследования с участием 2 974 добровольцев, за которыми велось ежедневное медицинское наблюдение на протяжении 24 лет.
Все эти люди возрастом от 30 до 55 лет не имели к началу эксперимента склонности к артериальной гипертензии. За время эксперимента из их числа скончались 272 человека.
Проанализировав обстоятельства их смерти и сопоставив их с данными наблюдений, ученые отметили: доза соли, которую люди привыкли употреблять в пищу, связана с их риском умереть раньше времени.
Читайте также: Названы главные симптомы женских гормональных нарушений
«Относительно безопасно количество от 1,2 до 9 граммов хлорида натрия в день. Те, кто ежедневно употреблял более 9 граммов соли, повергали свое здоровье повышенному риску смерти», — приводится мнение специалистов
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