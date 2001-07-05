Ученые разработали уникальный пластырь с датчиками

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Ученые обнаружили молекулу, которая сможет объяснить, почему нарушено заживление ран у людей с сахарным диабетом.

Все медицинские работники долго не знали ответа на вопрос о том, что у некоторых людей раны вообще не заживают, а у других, наоборот, затягиваются очень быстро.