Раздел: Медицина
Эти простые способы помогут избавиться от пестицидов в овощах
Пестициды не могут быть смыты просто водой.
Большинство овощей и фруктов, купленных в супермаркетах, полны пестицидов. Люди не осознают этого и невольно глотают отраву. Даже если вы покупаете у «бабушки» на рынке, Вы не можете быть на 100% уверенным, что овощи или фрукты чисты от опасных канцерогенов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Очистка овощей и фруктов с помощью уксуса
Вам необходимо сделать смесь из воды и уксуса в соотношении 3:1. Эта смесь способна удалить 98% бактерий. Овощи и фрукты следует полоскать в этой смеси в течение 10-20 минут, а затем промыть их водой. Кроме того, вы можете перелить эту смесь в бутылку с распылителем и опрыскивать овощи и фрукты. Подержать состав в течение 10 минут, а затем промыть водой.
Вот другие не менее эффективные смеси:
1 столовая ложка лимонного сока, 1 стакан воды и 2 столовые ложки пищевой соды;
1 столовая ложка лимонного сока, 1 стакан воды и 2 столовые ложки яблочного уксуса.
Если вы знаете, что в продуктах очень высокий процент пестицидов — попробовать это:
1 стакан воды, 1 столовая ложка пищевой соды, полстакана яблочного уксуса и несколько капель экстракта семян грейпфрута. Позвольте этим ингредиентам настояться в течение одного часа.
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Всегда обрезайте кожуру овощей и фруктов и старайтесь употреблять только их внутреннюю часть. В кожуре содержится самый высокий процент пестицидов.
Большинство овощей и фруктов, купленных в супермаркетах, полны пестицидов. Люди не осознают этого и невольно глотают отраву. Даже если вы покупаете у «бабушки» на рынке, Вы не можете быть на 100% уверенным, что овощи или фрукты чисты от опасных канцерогенов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Очистка овощей и фруктов с помощью уксуса
Вам необходимо сделать смесь из воды и уксуса в соотношении 3:1. Эта смесь способна удалить 98% бактерий. Овощи и фрукты следует полоскать в этой смеси в течение 10-20 минут, а затем промыть их водой. Кроме того, вы можете перелить эту смесь в бутылку с распылителем и опрыскивать овощи и фрукты. Подержать состав в течение 10 минут, а затем промыть водой.
Вот другие не менее эффективные смеси:
1 столовая ложка лимонного сока, 1 стакан воды и 2 столовые ложки пищевой соды;
1 столовая ложка лимонного сока, 1 стакан воды и 2 столовые ложки яблочного уксуса.
Если вы знаете, что в продуктах очень высокий процент пестицидов — попробовать это:
1 стакан воды, 1 столовая ложка пищевой соды, полстакана яблочного уксуса и несколько капель экстракта семян грейпфрута. Позвольте этим ингредиентам настояться в течение одного часа.
Читайте также: Ученые рассказали, какая доза соли способна убить человека
Всегда обрезайте кожуру овощей и фруктов и старайтесь употреблять только их внутреннюю часть. В кожуре содержится самый высокий процент пестицидов.
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