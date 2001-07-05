» » Врачи рассказали о пользе чернослива
Раздел: Медицина  
0

Врачи рассказали о пользе чернослива

Врачи рассказали о пользе чернослива
Если составлять рейтинг самых полезных продуктов питания на свете, то в первую пятёрку наверняка попадет чернослив.

Он обладает таким гигантским количеством плюсов для здоровья, что экспертам пришлось немало потрудиться, чтобы отобрать 8 самых главных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Начнем с питательности чернослива, так как в 100 г этого продукта содержится 277 калорий, 75 г углеводов, 7 г пищевых волокон, 2 г белков, 20% суточной необходимой дозы калия, 14% магния, 18% меди, 15% марганца, 5% железа и 12% витамина B6. Чернослив богат антиоксидантами, которые крайне важны для всех аспектов здоровья. В нём достаточное количество пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования кишечника. У чернослива низкий гликемический индекс, что делает его отличным продуктом для находящихся на диете.

Чернослив насыщен антиоксидантами, сражающимися с разными болезнями, включая флавоноиды, каротиноиды и феноловую кислоту. Они предотвращают риск диабета, старческого слабоумия, определённых видов рака, расстройств глаз и мышечной системы. Чернослив положительно влияет на здоровье мозга, улучшая его функционал. В ходе исследования даже было доказано, что ягоды обеспечивают более быстрые и менее болезненные натуральные роды.

Читайте также: Названа польза чернослива для костей

Чернослив считается отличным натуральным подсластителем, поскольку в нём содержится фруктоза. Есть данные о том, что чернослив положительно воздействует на здоровье костей, поскольку имеет несколько ценнейших минералов, включая фосфор, калий, кальций и магний. Наконец чернослив помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает его отличным продуктом для диабетиков.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чернослив, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:03 » Автор: Алена Шимко
     746
     0

Похожие новости по теме

Медики объяснили, почему людям с лишним весом нужно есть чернослив Медики объяснили, почему людям с лишним весом нужно есть чернослив

Людям, имеющим много лишнего веса, следует налегать на чернослив.

Медики рассказали, почему чернослив полезен всем женщинам Медики рассказали, почему чернослив полезен всем женщинам

Чернослив способствует укреплению скелета.

Эти вкусные сухофрукты защитят от рака Эти вкусные сухофрукты защитят от рака

Курага, инжир и чернослив прекрасно защищают организм от онкообразований.

Названа польза чернослива для костей Названа польза чернослива для костей

Медики рассказали, чем чернослив полезен для организма.

Чернослив - лучший продукт для костей Чернослив - лучший продукт для костей

Оказалось, что ежедневное употребление чернослива помогает укреплять кости.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх