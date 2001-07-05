Раздел: Медицина
Врачи рассказали о пользе чернослива
Если составлять рейтинг самых полезных продуктов питания на свете, то в первую пятёрку наверняка попадет чернослив.
Он обладает таким гигантским количеством плюсов для здоровья, что экспертам пришлось немало потрудиться, чтобы отобрать 8 самых главных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Начнем с питательности чернослива, так как в 100 г этого продукта содержится 277 калорий, 75 г углеводов, 7 г пищевых волокон, 2 г белков, 20% суточной необходимой дозы калия, 14% магния, 18% меди, 15% марганца, 5% железа и 12% витамина B6. Чернослив богат антиоксидантами, которые крайне важны для всех аспектов здоровья. В нём достаточное количество пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования кишечника. У чернослива низкий гликемический индекс, что делает его отличным продуктом для находящихся на диете.
Чернослив насыщен антиоксидантами, сражающимися с разными болезнями, включая флавоноиды, каротиноиды и феноловую кислоту. Они предотвращают риск диабета, старческого слабоумия, определённых видов рака, расстройств глаз и мышечной системы. Чернослив положительно влияет на здоровье мозга, улучшая его функционал. В ходе исследования даже было доказано, что ягоды обеспечивают более быстрые и менее болезненные натуральные роды.
Читайте также: Названа польза чернослива для костей
Чернослив считается отличным натуральным подсластителем, поскольку в нём содержится фруктоза. Есть данные о том, что чернослив положительно воздействует на здоровье костей, поскольку имеет несколько ценнейших минералов, включая фосфор, калий, кальций и магний. Наконец чернослив помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает его отличным продуктом для диабетиков.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
746
0
Также советуем посмотреть
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
- «Пушечное мясо» задумалось о будущем
- C начала года на водоемах Украины погибло 52 ребенка
- Бегство Прилепина из «ДНР» подняли на смех
- «Истерика» россиян из-за высказывания Виды насмешила соцсети
- «Іхтамнети» хочуть, щоб Путін їх визнав
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
Оставьте свой комментарий