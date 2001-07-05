Раздел: Медицина
Врачи объяснили, почему от жары может ухудшиться зрение
Лето – наиболее жаркий период года.
Когда солнце в зените, сложно не почувствовать усталость и вялость – высокие температуры выжимают из организма все соки, и к вечеру человек чувствует себя истощенным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на OptiClub.
Негативное влияние жара оказывает и на органы зрения. От высокой температуры воздуха глаза страдают по нескольким причинам.
Во-первых, они начинают сильно пересыхать, выработка слезной жидкости увеличивается, что уже вносит нарушения в обычную работу желез, отвечающих за слезы. Если же по какой-то причине они не справляются с увлажнением слизистой, возникает синдром сухого глаза. Вместе с ним приходят резь, сухость, повышенная утомляемость и другие неприятные ощущения в органах зрения.
Во-вторых, в жаркое время года возрастает риск конъюнктивитов, блефаритов и других воспалительных заболеваний глаз и областей вокруг них. Летом много пыли и грязи, которая легко может попасть на органы зрения или на веко. Также стоит опасаться аллергенов, особо распространенных в теплый период года.
В-третьих, скачки давления и нарушение кровообращения по всему организма, к которым приводит повышенная температура окружающей среды, могут привести к более серьезным патологиям. Пожилые люди, беременные женщины, люди с нарушениями зрения и те, чья работа связана с постоянным перенапряжением глаз, могут получить дистрофию сетчатки или другие опасные патологии. Будьте бдительны и меньше находитесь на жаре.
Читайте также: Врачи объяснили, почему вегетарианство опасно для беременных
Ваше самочувствие и состояние здоровья скажут вам огромное спасибо!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
337
0
Также советуем посмотреть
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
Оставьте свой комментарий