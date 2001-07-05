» » Врачи объяснили, почему от жары может ухудшиться зрение
Раздел: Медицина  
0

Врачи объяснили, почему от жары может ухудшиться зрение

Врачи объяснили, почему от жары может ухудшиться зрение
Лето – наиболее жаркий период года.

Когда солнце в зените, сложно не почувствовать усталость и вялость – высокие температуры выжимают из организма все соки, и к вечеру человек чувствует себя истощенным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на OptiClub.

Негативное влияние жара оказывает и на органы зрения. От высокой температуры воздуха глаза страдают по нескольким причинам.

Во-первых, они начинают сильно пересыхать, выработка слезной жидкости увеличивается, что уже вносит нарушения в обычную работу желез, отвечающих за слезы. Если же по какой-то причине они не справляются с увлажнением слизистой, возникает синдром сухого глаза. Вместе с ним приходят резь, сухость, повышенная утомляемость и другие неприятные ощущения в органах зрения.

Во-вторых, в жаркое время года возрастает риск конъюнктивитов, блефаритов и других воспалительных заболеваний глаз и областей вокруг них. Летом много пыли и грязи, которая легко может попасть на органы зрения или на веко. Также стоит опасаться аллергенов, особо распространенных в теплый период года.

В-третьих, скачки давления и нарушение кровообращения по всему организма, к которым приводит повышенная температура окружающей среды, могут привести к более серьезным патологиям. Пожилые люди, беременные женщины, люди с нарушениями зрения и те, чья работа связана с постоянным перенапряжением глаз, могут получить дистрофию сетчатки или другие опасные патологии. Будьте бдительны и меньше находитесь на жаре.

Читайте также: Врачи объяснили, почему вегетарианство опасно для беременных

Ваше самочувствие и состояние здоровья скажут вам огромное спасибо!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: жара, зрение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:24 » Автор: Алена Шимко
     337
     0

Похожие новости по теме

Эти симптомы могут указывать на проблемы со зрением Эти симптомы могут указывать на проблемы со зрением

Офтальмологи перечислили признаки ухудшающегося зрения, а также некоторых заболеваний глаз.

Медики объяснили, почему полезно носить солнцезащитные очки Медики объяснили, почему полезно носить солнцезащитные очки

Ученые настаивают на том, что даже в холодное время года нужно носить солнцезащитные очки.

Медики объяснили, от чего может резко испортиться зрение Медики объяснили, от чего может резко испортиться зрение

Названы все возможные причины ухудшения зрения.

Эти простые признаки расскажут об усталости глаз Эти простые признаки расскажут об усталости глаз

На заметку.

Чем грозит синдром сухого глаза Чем грозит синдром сухого глаза

Синдром сухого глаза также известен как кератоконъюнктивит.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх