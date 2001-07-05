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Раздел: Медицина  
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Эти продукты не рекомендуется есть натощак

Эти продукты не рекомендуется есть натощак5 продуктов, которые не стоит есть натощак.

Диетологи правы, утверждая, что завтрак – ключевой прием пищи, который при правильном раскладе дает заряд бодрости на целый день. Поэтому так важно знать список продуктов, съедая которые натощак, вы не только не получите пользу, но и навредите здоровью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Elle.

Выпечка
Кофе с круассаном — это, конечно, очень красиво в качестве утреннего поста в Instagram. Однако вместе с тем, это большой дискомфорт для желудка. Проблема в том, что во время создания красивых булочек добавляются дрожжи, которые раздражают слизистую. Это не только создает стресс для всего организма на протяжении дня, но и препятствует правильному усваиванию пищи.

Цитрусовые
Кислоты лимонов, апельсинов и грейпфрутов сильно раздражают пустой пищевод, так что большой стакан цитрусового фреша перед завтраком (или, что еще хуже – вместо него) — не самая лучшая идея.

Бананы
Неожиданно, но съеденный натощак любимый продукт всех ЗОЖ-ников способен негативно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что высокое содержание магния и кальция в составе фрукта нарушает кальциево-магниевый баланс и сильно увеличивает нагрузку на работу сердца.

Кофе
Крепкий кофе перед завтраком обожают не только кофеманы. Однако этот напиток раздражает пустой желудок, так что пить его желательно после завтрака. Нелишним будет добавить в него сливки или соевое, миндальное, кокосовое молоко для снижения уровня агрессивности.

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Сладости
Откажитесь от употребления сладкого в течении нескольких часов после пробуждения. Едва проснувшаяся поджелудочная начинает работать на износ, чтобы переварить съеденное вместо завтрака пирожное. Это приводит к тому, что в крови повышается уровень сахара, и как результат – развитие сахарного диабета.
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 Теги: Завтрак, рацион, польза

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Сегодня, 16:38 » Автор: Алена Шимко
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