Раздел: Медицина
Эти продукты не рекомендуется есть натощак
5 продуктов, которые не стоит есть натощак.
Диетологи правы, утверждая, что завтрак – ключевой прием пищи, который при правильном раскладе дает заряд бодрости на целый день. Поэтому так важно знать список продуктов, съедая которые натощак, вы не только не получите пользу, но и навредите здоровью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Elle.
Выпечка
Кофе с круассаном — это, конечно, очень красиво в качестве утреннего поста в Instagram. Однако вместе с тем, это большой дискомфорт для желудка. Проблема в том, что во время создания красивых булочек добавляются дрожжи, которые раздражают слизистую. Это не только создает стресс для всего организма на протяжении дня, но и препятствует правильному усваиванию пищи.
Цитрусовые
Кислоты лимонов, апельсинов и грейпфрутов сильно раздражают пустой пищевод, так что большой стакан цитрусового фреша перед завтраком (или, что еще хуже – вместо него) — не самая лучшая идея.
Бананы
Неожиданно, но съеденный натощак любимый продукт всех ЗОЖ-ников способен негативно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что высокое содержание магния и кальция в составе фрукта нарушает кальциево-магниевый баланс и сильно увеличивает нагрузку на работу сердца.
Кофе
Крепкий кофе перед завтраком обожают не только кофеманы. Однако этот напиток раздражает пустой желудок, так что пить его желательно после завтрака. Нелишним будет добавить в него сливки или соевое, миндальное, кокосовое молоко для снижения уровня агрессивности.
Читайте также: Названы продукты, которые рекомендуется есть натощак
Сладости
Откажитесь от употребления сладкого в течении нескольких часов после пробуждения. Едва проснувшаяся поджелудочная начинает работать на износ, чтобы переварить съеденное вместо завтрака пирожное. Это приводит к тому, что в крови повышается уровень сахара, и как результат – развитие сахарного диабета.
Диетологи правы, утверждая, что завтрак – ключевой прием пищи, который при правильном раскладе дает заряд бодрости на целый день. Поэтому так важно знать список продуктов, съедая которые натощак, вы не только не получите пользу, но и навредите здоровью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Elle.
Выпечка
Кофе с круассаном — это, конечно, очень красиво в качестве утреннего поста в Instagram. Однако вместе с тем, это большой дискомфорт для желудка. Проблема в том, что во время создания красивых булочек добавляются дрожжи, которые раздражают слизистую. Это не только создает стресс для всего организма на протяжении дня, но и препятствует правильному усваиванию пищи.
Цитрусовые
Кислоты лимонов, апельсинов и грейпфрутов сильно раздражают пустой пищевод, так что большой стакан цитрусового фреша перед завтраком (или, что еще хуже – вместо него) — не самая лучшая идея.
Бананы
Неожиданно, но съеденный натощак любимый продукт всех ЗОЖ-ников способен негативно отражаться на работе сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что высокое содержание магния и кальция в составе фрукта нарушает кальциево-магниевый баланс и сильно увеличивает нагрузку на работу сердца.
Кофе
Крепкий кофе перед завтраком обожают не только кофеманы. Однако этот напиток раздражает пустой желудок, так что пить его желательно после завтрака. Нелишним будет добавить в него сливки или соевое, миндальное, кокосовое молоко для снижения уровня агрессивности.
Читайте также: Названы продукты, которые рекомендуется есть натощак
Сладости
Откажитесь от употребления сладкого в течении нескольких часов после пробуждения. Едва проснувшаяся поджелудочная начинает работать на износ, чтобы переварить съеденное вместо завтрака пирожное. Это приводит к тому, что в крови повышается уровень сахара, и как результат – развитие сахарного диабета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
436
0
Также советуем посмотреть
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
Оставьте свой комментарий