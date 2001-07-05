Раздел: Медицина
Диетологам удалось совместить калорийную пищу и похудение
Участие в эксперименте специалистов из США приняли 35 человек.
Специалисты из США уверены: ограничение времени питания позволяет сбросить лишний вес и снизить уровень артериального давления. При таком подходе человек, желающий похудеть, может в любых количествах есть все, что ему захочется, но только в течение 8 часов в день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Исследователи пригласили для участия в эксперименте 35 человек с ожирением. Средний возраст участников составлял 45 лет. В течение 12 недель добровольцы не ограничивали себя в еде с 10 часов утра до 6 часов вечера. В остальное время участники могли пить только воду и другие напитки без калорий.
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За время исследования добровольцы потеряли в среднем 3% от собственного веса. Уровень артериального давления у них снизился на 7 миллиметров ртутного столба. Это было сопоставимо с результатами, достигнутыми теми участниками, которые придерживались других диет.
Специалисты из США уверены: ограничение времени питания позволяет сбросить лишний вес и снизить уровень артериального давления. При таком подходе человек, желающий похудеть, может в любых количествах есть все, что ему захочется, но только в течение 8 часов в день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Исследователи пригласили для участия в эксперименте 35 человек с ожирением. Средний возраст участников составлял 45 лет. В течение 12 недель добровольцы не ограничивали себя в еде с 10 часов утра до 6 часов вечера. В остальное время участники могли пить только воду и другие напитки без калорий.
Читайте также: Ученым удалось создать пищу из воздуха
За время исследования добровольцы потеряли в среднем 3% от собственного веса. Уровень артериального давления у них снизился на 7 миллиметров ртутного столба. Это было сопоставимо с результатами, достигнутыми теми участниками, которые придерживались других диет.
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