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Раздел: Медицина  
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Диетологам удалось совместить калорийную пищу и похудение

Диетологам удалось совместить калорийную пищу и похудениеУчастие в эксперименте специалистов из США приняли 35 человек.

Специалисты из США уверены: ограничение времени питания позволяет сбросить лишний вес и снизить уровень артериального давления. При таком подходе человек, желающий похудеть, может в любых количествах есть все, что ему захочется, но только в течение 8 часов в день, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.

Исследователи пригласили для участия в эксперименте 35 человек с ожирением. Средний возраст участников составлял 45 лет. В течение 12 недель добровольцы не ограничивали себя в еде с 10 часов утра до 6 часов вечера. В остальное время участники могли пить только воду и другие напитки без калорий.

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За время исследования добровольцы потеряли в среднем 3% от собственного веса. Уровень артериального давления у них снизился на 7 миллиметров ртутного столба. Это было сопоставимо с результатами, достигнутыми теми участниками, которые придерживались других диет.
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 Теги: диета, жирная пища, калории, похудение

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Сегодня, 18:03 » Автор: Алена Шимко
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