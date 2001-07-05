Названа неожиданная причина плохого поведения детей

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Теперь понятно, почему новорожденные дети так плохо спят по ночам.

Около 50% родителей предпочитают игнорировать лишний вес у детей, считая, что это так называемый "детский жирок". The Daily Mail пишет: многие родители считают жировые отложения "детским жиром", который потом сойдет.