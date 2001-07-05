Раздел: Медицина
Названы продукты питания, которые помогают или мешают спать
Практически каждый человек рано или поздно сталкивается с эпизодами бессонницы.
Наслаждайтесь бананами и орехами, но не увлекайтесь темным шоколадом. Эксперты назвали продукты питания, которые нужно употреблять для того, чтобы хорошо спать по ночам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Практически каждый человек рано или поздно сталкивается с эпизодами бессонницы или нарушением качества сна. Многих интересует, от чего зависит их возникновение, и как с ними бороться. Причин у бессонницы много, но эксперты давно доказали, что существуют определенные продукты питания, которые помогают хорошо спать по ночам, а также мешают это делать. И если мы будем правильным образом организовывать свой рацион, то это повлияет на ночной отдых.
Бананы помогают спать, поскольку содержат калий и магний, которые расслабляют мышцы. Молоко очень полезно, и не зря его дают детям перед сном. Дело в том, что молоко является источником аминокислоты триптофана, которая способствует выработке серотонина в организме. Серотонин - это нейротрансмиттер, естественным образом успокаивающий тело и способствующий нормальному сну. У всех орехов разные преимущества для здоровья, но все они помогают спать. В них много кальция, который используется мозгом для производства серотонина из триптофана.
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А вот темного шоколада нужно избегать, если вы сталкиваетесь с бессонницей. В нём больше кофеина, чем в традиционном шоколаде. Воздержитесь от употребления мороженого, поскольку это идеальная микстура из сахара и жиров, которая стимулирует, но не расслабляет мозг. Не следует также увлекаться солеными продуктами, поскольку они приводят к обезвоживанию, из-за чего мы по ночам просыпаемся и идём пить.
Наслаждайтесь бананами и орехами, но не увлекайтесь темным шоколадом. Эксперты назвали продукты питания, которые нужно употреблять для того, чтобы хорошо спать по ночам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Практически каждый человек рано или поздно сталкивается с эпизодами бессонницы или нарушением качества сна. Многих интересует, от чего зависит их возникновение, и как с ними бороться. Причин у бессонницы много, но эксперты давно доказали, что существуют определенные продукты питания, которые помогают хорошо спать по ночам, а также мешают это делать. И если мы будем правильным образом организовывать свой рацион, то это повлияет на ночной отдых.
Бананы помогают спать, поскольку содержат калий и магний, которые расслабляют мышцы. Молоко очень полезно, и не зря его дают детям перед сном. Дело в том, что молоко является источником аминокислоты триптофана, которая способствует выработке серотонина в организме. Серотонин - это нейротрансмиттер, естественным образом успокаивающий тело и способствующий нормальному сну. У всех орехов разные преимущества для здоровья, но все они помогают спать. В них много кальция, который используется мозгом для производства серотонина из триптофана.
Читайте также: Названы эффективные продукты для очищения легких
А вот темного шоколада нужно избегать, если вы сталкиваетесь с бессонницей. В нём больше кофеина, чем в традиционном шоколаде. Воздержитесь от употребления мороженого, поскольку это идеальная микстура из сахара и жиров, которая стимулирует, но не расслабляет мозг. Не следует также увлекаться солеными продуктами, поскольку они приводят к обезвоживанию, из-за чего мы по ночам просыпаемся и идём пить.
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