Депрессия может говорить о проблемах с сердцем

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Ученые удивили тем, что посоветовали людям пить кофе для здоровья сердца.

Специалисты рассказали, за сколько можно избавиться от депрессии.

Такой вывод сделали ученые из Норвегии. «Депрессивные проявления могут повышать вероятность развития сердечной недостаточности. И чем более серьезны симптомы депрессии, тем выше этот риск», – утверждают специалисты из отделения интенсивной терапии клиники Levanger (Норвегия).