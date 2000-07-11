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Раздел: Медицина  
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Депрессия может говорить о проблемах с сердцем

Депрессия может говорить о проблемах с сердцемИсследование в этом направлении еще продолжится.

Издание The Deccan Chronicle поделилось подробностями исследования врачей из США, обнаруживших связь между склонностью к тревожности и депрессиям и сердечными заболеваниями. Специалисты считают, что людям, которые часто хандрят и сильно беспокоятся по малейшему поводу, нужно проверять свое сердце.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.

Специалисты считают, что людям, которые часто хандрят и сильно беспокоятся по малейшему поводу, нужно проверять свое сердце. Американские ученые установили: до 30% людей с сердечной недостаточностью страдают от тревоги и депрессивных состояний. 19% людей с подобным нарушением в работе сердца имеют симптомы клинической депрессии.

При этом специалисты отметили, что даже наличие легкой формы депрессии у человека повышает риск появления проблем с сердечной функцией.

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По словам ученых, способствует развитию сердечной недостаточности то обстоятельство, что депрессия и тревога становятся долгими попутчиками людей – эти состояния скрываются, не распознаются близкими и не получают врачебной помощи. Долго длясь, они постепенно разрушают сердце. В связи с депрессией происходят метаболические изменения, в организме людей повышается уровень воспалительных маркеров.
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 Теги: Депрессия, сердце

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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Такой вывод сделали ученые из Норвегии. «Депрессивные проявления могут повышать вероятность развития сердечной недостаточности. И чем более серьезны симптомы депрессии, тем выше этот риск», – утверждают специалисты из отделения интенсивной терапии клиники Levanger (Норвегия).

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