Раздел: Медицина
Врачи рассказали, в каком мясе больше всего антибиотиков
Рекомендуется перейти с куриного мяса на утку или индейку.
Куриное мясо, на которое массово переходят украинцы из-за дороговизны телятины, может быть опасным для здоровья. Причиной тому – обилие антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Организм человека страдает от постоянного употребления такого мяса.
По данным Института аграрной экономики, в середине 2000-х мясо курицы составило 38% от всего потребления мяса. Сейчас доля курятины — уже почти половина. За год среднестатистический украинец съедает примерно 25 килограммов курятины.
«Мы получаем на стол продукт, нашпигованный антибиотиками. Сейчас в медицине очень острая проблема — это резистентность к антибиотикам. Мы можем подцепить инфекцию, и, возможно, нам понадобится антибиотик. И если у человека на столе бройлерная курица регулярно, то этот антибиотик просто не сработает», — рассказал диетолог Александр Кущ.
Чтобы снизить употребление вредного мяса, диетолог советует перейти на утку и индейку.
«Есть виды птицы, которые не поддаются бройлерству, например индейка, утка. Не надо сбрасывать со счетов другие виды белка — молочные продукты, яйца. И тогда доля этой бройлерной курицы может быть существенно снижена, я думаю, если она будет возникать раз или два в неделю, то организм будет в состоянии справиться», — добавил Александр Кущ.
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По словам эксперта, больше всего вредных веществ в курятине накапливается в коже, печени и окорочках. А наименьшая — в грудинке
Куриное мясо, на которое массово переходят украинцы из-за дороговизны телятины, может быть опасным для здоровья. Причиной тому – обилие антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Организм человека страдает от постоянного употребления такого мяса.
По данным Института аграрной экономики, в середине 2000-х мясо курицы составило 38% от всего потребления мяса. Сейчас доля курятины — уже почти половина. За год среднестатистический украинец съедает примерно 25 килограммов курятины.
«Мы получаем на стол продукт, нашпигованный антибиотиками. Сейчас в медицине очень острая проблема — это резистентность к антибиотикам. Мы можем подцепить инфекцию, и, возможно, нам понадобится антибиотик. И если у человека на столе бройлерная курица регулярно, то этот антибиотик просто не сработает», — рассказал диетолог Александр Кущ.
Чтобы снизить употребление вредного мяса, диетолог советует перейти на утку и индейку.
«Есть виды птицы, которые не поддаются бройлерству, например индейка, утка. Не надо сбрасывать со счетов другие виды белка — молочные продукты, яйца. И тогда доля этой бройлерной курицы может быть существенно снижена, я думаю, если она будет возникать раз или два в неделю, то организм будет в состоянии справиться», — добавил Александр Кущ.
Читайте также: Врачи объяснили, как дневной сон влияет на здоровье
По словам эксперта, больше всего вредных веществ в курятине накапливается в коже, печени и окорочках. А наименьшая — в грудинке
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