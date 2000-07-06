Названы последствия отказа от красного мяса

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Употребление этого продукта может спровоцировать рак кишечника Люди, исключившие красное мясо из своего рациона, гораздо реже страдали от рака толстой кишки