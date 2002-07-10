Медики рассказали о пользе фасоли

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Соя – это безусловно, один из самых спорных продуктов в мире.

Фасоль обладает огромным количеством полезных веществ. «Мы обнаружили снижение уровня плохого холестерина на 5 процентов при употребление одной порции бобовых в день в течение 6 недель», – уточнила соавтор исследования Ванесса Ха, которое проводилось в клинике Св. Михаила в Торонто. Одна порция – это примерно три четверти