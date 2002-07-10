Раздел: Медицина
Медики рассказали о пользе фасоли
Употребление бобовых имеет плюсы, оно связано также с пониженным уровнем заболеваемости раком и сердечными заболеваниями.
Бобы богаты белком. Они являются одними из самых богатых источников растительного белка, питательного вещества, которое помогает наращивать мышечную массу. И клетчатка в бобовых повышает здоровье пищеварительной системы и предотвращает серьезные болезни, такие как колоректальный рак. Бобовые содержат другие необходимые питательные вещества, такие как железо, медь, фолиевая кислота и марганец, которые поддерживают несколько жизненно важных функций организма. Как фасоль может обогатить вашу жизнь чудесным образом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
1. Спасает от диабета
По данным Американской ассоциации диабета, бобы могут помочь регулировать уровень сахара в крови — лучше, чем большинство других крахмалистых продуктов. Белок в бобах также помогает в этом отношении. Исследователи также обнаружили, что сочетание фасоли с рисом может остановить проблемы с сахаром.
Бобы также содержат то, что исследователи называют медленными углеводами, что означает, что углеводы медленно всасываются из кишечника, помогая избежать внезапного повышения сахара. А клетчатка в бобовых помогает снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина — еще одна проблема диабета. Поэтому благодаря низкому гликемическому индексуфасоль может быть хорошим дополнением к меню людей с диабетом.
2. Защитит сердце
Было обнаружено, что потребление бобовых, включая фасоль, снижает риск сердечных заболеваний. В других исследованиях потребление бобов приводило к снижению уровня плохого холестерина и увеличению уровня хорошего холестерина. Было обнаружено, что брожение брома растворимой клетчатки снижает уровень плохого холестерина — и бобы, богатые клетчаткой, могут помочь в этом.
Бобы также богаты калием, еще одним важным питательным веществом, которое, как известно, регулирует уровни артериального давления.
3. Помогает предотвратить рак
Фасоль — это важный источник антиоксидантов, которые помогают бороться с раком. И клетчатка, которую они содержат, как мы говорили, помогает бороться с различными формами пищеварительного рака.
Исследования говорят также о том, что обильное потребление флавонолов полезно для снижения риска развития рака как такового. А поскольку бобовые имеют высокую концентрацию флавонолов, они могут быть полезны для больных раком. По данным Американского института исследований рака, лигнаны и сапонины в фасоли тоже способны бороться с раком.
4. Может помочь потерять вес
Результаты исследований показали, что бобовые могут положительно влиять на вес. Все дело в том, что в бобовых содержится белок, который больше насыщает организм, чем жир или углеводы.
Исследования также были направлены на выделение ингибиторов альфа-амилазы из экстрактов бобов — эти ингибиторы помогают предотвратить поглощение и распад крахмала и, следовательно, могут способствовать потере веса.
5. Помогают укрепить кости
Кальций и магний в фасоли могут укрепить кости и предотвратить остеопороз. И фолиевая кислота в бобовых помогает поддерживать общее здоровье, тем самым снижая риск заболеваний костей.
Некоторые исследования также показывают, что фасоль может быть хорошим вариантом для людей с подагрой — из-за содержания белка (бобовые содержат умеренное количество пуринов).
6. Хороша для детей
Фасоль содержит основные питательные вещества, которые помогают расти и развиваться младенцам. Она содержат кальций и калий, которые важны для прочности костей. Они также содержат белок, необходимый строительный блок для роста и развития.
Фолат в фасоли также играет важную роль в развитии мозга у младенцев.
7. Полезна для бодибилдинга
Поскольку фасоль богата углеводами, они обеспечивают длительную энергию для ваших тренировок. Исследования показывают, насколько важны углеводы для восстановления после тренировки мышц. Бобы также содержат белок — питательное вещество, которое предлагает все необходимые аминокислоты организму.
Фасоль также является калорийной, что может стать огромным плюсом для культуристов. И магний в бобах играет важную роль в синтезе белка — питательное вещество также помогает в мышечном сокращении и расслаблении.
8. Может быть важным во время беременности
Лучшее свойство бобов в том, что они содержат белок, клетчатку, железо и антиоксиданты — все это очень важно, особенно во время беременности. Объем крови увеличивается во время беременности, и это означает, что вам нужно больше железа для производства большего количества гемоглобина. И железо, наряду с фолатом, помогает в когнитивном развитии ребенка.
Волокно в фасоли помогает правильной работе вашего пищеварительного тракта. Это связано с тем, что в этот период гормоны могут взаимодействовать с процессом пищеварения и приводить к запорам. Оптимальное количество клетчатки в фасоли может помочь избежать этого.
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Каковы побочные эффекты фасоли?
Бобы содержат гемагглютинин, который может вызывать красные кровяные клетки. Избыточные количества этого соединения могут привести к диарее, тошноте, боли в животе и рвоте. Однако опасность есть в сырых бобах и только, если есть их слишком много. Волокно в бобах может работать в обоих направлениях. Избыточное потребление бобов может привести к метеоризму, диарее и запору. Избыток фолата также связан с раком. Исследования показали, что люди, принимающие 800 мкг фолиевой кислоты (RDA составляет 400 мкг) в день, имеют повышенный риск развития рака. Хотя железо в бобах полезно, избыток его может привести к повреждению сердца и головного мозга.
Бобы богаты белком. Они являются одними из самых богатых источников растительного белка, питательного вещества, которое помогает наращивать мышечную массу. И клетчатка в бобовых повышает здоровье пищеварительной системы и предотвращает серьезные болезни, такие как колоректальный рак. Бобовые содержат другие необходимые питательные вещества, такие как железо, медь, фолиевая кислота и марганец, которые поддерживают несколько жизненно важных функций организма. Как фасоль может обогатить вашу жизнь чудесным образом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
1. Спасает от диабета
По данным Американской ассоциации диабета, бобы могут помочь регулировать уровень сахара в крови — лучше, чем большинство других крахмалистых продуктов. Белок в бобах также помогает в этом отношении. Исследователи также обнаружили, что сочетание фасоли с рисом может остановить проблемы с сахаром.
Бобы также содержат то, что исследователи называют медленными углеводами, что означает, что углеводы медленно всасываются из кишечника, помогая избежать внезапного повышения сахара. А клетчатка в бобовых помогает снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина — еще одна проблема диабета. Поэтому благодаря низкому гликемическому индексуфасоль может быть хорошим дополнением к меню людей с диабетом.
2. Защитит сердце
Было обнаружено, что потребление бобовых, включая фасоль, снижает риск сердечных заболеваний. В других исследованиях потребление бобов приводило к снижению уровня плохого холестерина и увеличению уровня хорошего холестерина. Было обнаружено, что брожение брома растворимой клетчатки снижает уровень плохого холестерина — и бобы, богатые клетчаткой, могут помочь в этом.
Бобы также богаты калием, еще одним важным питательным веществом, которое, как известно, регулирует уровни артериального давления.
3. Помогает предотвратить рак
Фасоль — это важный источник антиоксидантов, которые помогают бороться с раком. И клетчатка, которую они содержат, как мы говорили, помогает бороться с различными формами пищеварительного рака.
Исследования говорят также о том, что обильное потребление флавонолов полезно для снижения риска развития рака как такового. А поскольку бобовые имеют высокую концентрацию флавонолов, они могут быть полезны для больных раком. По данным Американского института исследований рака, лигнаны и сапонины в фасоли тоже способны бороться с раком.
4. Может помочь потерять вес
Результаты исследований показали, что бобовые могут положительно влиять на вес. Все дело в том, что в бобовых содержится белок, который больше насыщает организм, чем жир или углеводы.
Исследования также были направлены на выделение ингибиторов альфа-амилазы из экстрактов бобов — эти ингибиторы помогают предотвратить поглощение и распад крахмала и, следовательно, могут способствовать потере веса.
5. Помогают укрепить кости
Кальций и магний в фасоли могут укрепить кости и предотвратить остеопороз. И фолиевая кислота в бобовых помогает поддерживать общее здоровье, тем самым снижая риск заболеваний костей.
Некоторые исследования также показывают, что фасоль может быть хорошим вариантом для людей с подагрой — из-за содержания белка (бобовые содержат умеренное количество пуринов).
6. Хороша для детей
Фасоль содержит основные питательные вещества, которые помогают расти и развиваться младенцам. Она содержат кальций и калий, которые важны для прочности костей. Они также содержат белок, необходимый строительный блок для роста и развития.
Фолат в фасоли также играет важную роль в развитии мозга у младенцев.
7. Полезна для бодибилдинга
Поскольку фасоль богата углеводами, они обеспечивают длительную энергию для ваших тренировок. Исследования показывают, насколько важны углеводы для восстановления после тренировки мышц. Бобы также содержат белок — питательное вещество, которое предлагает все необходимые аминокислоты организму.
Фасоль также является калорийной, что может стать огромным плюсом для культуристов. И магний в бобах играет важную роль в синтезе белка — питательное вещество также помогает в мышечном сокращении и расслаблении.
8. Может быть важным во время беременности
Лучшее свойство бобов в том, что они содержат белок, клетчатку, железо и антиоксиданты — все это очень важно, особенно во время беременности. Объем крови увеличивается во время беременности, и это означает, что вам нужно больше железа для производства большего количества гемоглобина. И железо, наряду с фолатом, помогает в когнитивном развитии ребенка.
Волокно в фасоли помогает правильной работе вашего пищеварительного тракта. Это связано с тем, что в этот период гормоны могут взаимодействовать с процессом пищеварения и приводить к запорам. Оптимальное количество клетчатки в фасоли может помочь избежать этого.
Читайте также: Медики рассказали об уникальной пользе имбирного чая
Каковы побочные эффекты фасоли?
Бобы содержат гемагглютинин, который может вызывать красные кровяные клетки. Избыточные количества этого соединения могут привести к диарее, тошноте, боли в животе и рвоте. Однако опасность есть в сырых бобах и только, если есть их слишком много. Волокно в бобах может работать в обоих направлениях. Избыточное потребление бобов может привести к метеоризму, диарее и запору. Избыток фолата также связан с раком. Исследования показали, что люди, принимающие 800 мкг фолиевой кислоты (RDA составляет 400 мкг) в день, имеют повышенный риск развития рака. Хотя железо в бобах полезно, избыток его может привести к повреждению сердца и головного мозга.
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