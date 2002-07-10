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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, почему нельзя чистить уши ватным палочками

Врачи объяснили, почему нельзя чистить уши ватным палочками
Отоларингологи не рекомендуют использовать ватные палочки для чистки ушей, их применение нежелательно, количество серы лишь увеличивается.

Исследователи заявляют, что при чистке ушных раковин и непосредственно внутренней части органа лучше избегать применения ватных палочек, изготавливаемых промышленностью. Человеческий слуховой аппарат направлен вниз. Сера скапливается непосредственно у наружного слухового прохода, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Её можно легко удалить намыленным мизинцем. Ватные палочки лишь проталкивают образующийся фермент вовнутрь, тем самым могут возникнуть пробки. К тому же палочками с ватой можно нанести раздражение серным железам, происходит активизация её выработки. Из-за этого проход наполняется быстрее и может закупориться.

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Ухо является сложным органом, предназначенным для восприятия звуковых колебаний различной частоты. Он представляет собой парную структуру, размещенную в височных костях черепной коробки. У человека уши ограничиваются снаружи раковинами.
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 Теги: уши, чистка ушей, ватные палочки

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Сегодня, 13:32 » Автор: Алена Шимко
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