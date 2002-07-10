Этот напиток – лучшая профилактика диабета

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Ученые пришли к такому выводу после ряда испытаний, в которых приняли участие 4 тысячи человек. Исследователи в Великобритании изучили состав ежедневной диеты 4 000 человек, которых они наблюдали в течение 11 лет. Как обнаружили ученые, люди, предпочитавшие употреблять йогурты, имели более низкий риск развития сахарного