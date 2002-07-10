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Раздел: Медицина  
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Этот напиток – лучшая профилактика диабета

Этот напиток – лучшая профилактика диабетаЕще одна причина полюбить черный чай.

Ученые из Швейцарии пришли к заключению, что чашка черного чая в день – эффективная профилактика диабета 2 типа, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Исследователи из группы Data Mining International (Женева) провели исследование на основе анализа данных о жителях 50 стран, подтверждающее связь между употреблением черного чая и снижением риска развития диабета 2 типа. Впрочем, это исследование носит больше статистический характер: ученые пока не смогли объяснить механизмы благотворного действия этого типа чая.

Швейцарские специалисты будут продолжать поиски доказательств этих данных, которые также свидетельствовали о пользе применения зеленого и белого чая в качестве средства профилактики сахарного диабета. Однако руководитель исследования заявил, что в дальнейшем они планируют исследовать свойства лишь одного черного чая, которые предположительно связаны с процессом ферментации. Результаты нового исследования были опубликованы в «Британском медицинском журнале» (BMJ).

Изо всех стран, которые были включены в исследование, наиболее высокий уровень потребления чая был отмечен в Великобритании (выше всего – в Ирландии), а также Турции. Практически не пьют черный чай, как оказалось, в Северной Корее, Бразилии и Китае.

Американские коллеги участников Data Mining International критично отнеслись к заявлениям последних. Они говорят, что пока нет веских причин рекомендовать пациентам с сахарным диабетом или людям из группы риска пить черный чай. Чтобы избежать этого тяжелого заболевания, они советуют выполнять «классические» и доказавшие свою эффективность рекомендации:

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Ограничить потребление «легких» углеводов: сладостей, кондитерских изделий
Ввести в свой рацион на регулярной основе фрукты, овощи, цельнозерновые продукты
Трижды в неделю посвящать полчаса аэробным упражнениям
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 Теги: напиток, диабет

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Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
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