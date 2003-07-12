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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, что нужно есть, чтобы избавиться от шлаков

Медики рассказали, что нужно есть, чтобы избавиться от шлаковМногие продукты очень полезны сами по себе.

В результате неправильного сочетания продуктов они в организме становятся опасными веществами.

Это приводит к тому, что печени справиться с ними очень сложно. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Экспертами был составлен список продуктов, очищающих этот орган и весь организм в целом от шлаков.

*Благодаря артишоку можно прекрасно улучшить функции печени. Он увеличит производство желчи, что даст возможность пище лучше расщепляться.

*В яблоках очень много питательных веществ. Одно из них – флавоноид флоризин — является стимулятором выработки желчи. Кроме того, в яблоках есть пектиновые вещества и растворимая клетчатка, что выводят из организмиа металлы и вредные вещества.

*Базилик содержит антиоксиданты для защиты печени. Содержащиеся в нем терпеноиды помогут при проблемах с пищеварением и детоксикации организма.

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*В красной свекле есть уникальная смесь минералов и фитохимических веществ, благодаря которым за овощем закрепилась слава превосходного очистителя крови и «моющего средства» для печени.

*Брокколи вместе с ферментами печени превратит токсины в вещества, что легко можно вывести из организма.

*В чесноке есть много серы, а этот делает его прекрасным продуктом для детоксикации организма.
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 Теги: продукты, шлаки, медики

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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