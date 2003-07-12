Раздел: Медицина
Медики рассказали, что нужно есть, чтобы избавиться от шлаков
Многие продукты очень полезны сами по себе.
В результате неправильного сочетания продуктов они в организме становятся опасными веществами.
Это приводит к тому, что печени справиться с ними очень сложно. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Экспертами был составлен список продуктов, очищающих этот орган и весь организм в целом от шлаков.
*Благодаря артишоку можно прекрасно улучшить функции печени. Он увеличит производство желчи, что даст возможность пище лучше расщепляться.
*В яблоках очень много питательных веществ. Одно из них – флавоноид флоризин — является стимулятором выработки желчи. Кроме того, в яблоках есть пектиновые вещества и растворимая клетчатка, что выводят из организмиа металлы и вредные вещества.
*Базилик содержит антиоксиданты для защиты печени. Содержащиеся в нем терпеноиды помогут при проблемах с пищеварением и детоксикации организма.
Читайте также: Медики рассказали кому и когда полезна соковая диета
*В красной свекле есть уникальная смесь минералов и фитохимических веществ, благодаря которым за овощем закрепилась слава превосходного очистителя крови и «моющего средства» для печени.
*Брокколи вместе с ферментами печени превратит токсины в вещества, что легко можно вывести из организма.
*В чесноке есть много серы, а этот делает его прекрасным продуктом для детоксикации организма.
В результате неправильного сочетания продуктов они в организме становятся опасными веществами.
Это приводит к тому, что печени справиться с ними очень сложно. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Экспертами был составлен список продуктов, очищающих этот орган и весь организм в целом от шлаков.
*Благодаря артишоку можно прекрасно улучшить функции печени. Он увеличит производство желчи, что даст возможность пище лучше расщепляться.
*В яблоках очень много питательных веществ. Одно из них – флавоноид флоризин — является стимулятором выработки желчи. Кроме того, в яблоках есть пектиновые вещества и растворимая клетчатка, что выводят из организмиа металлы и вредные вещества.
*Базилик содержит антиоксиданты для защиты печени. Содержащиеся в нем терпеноиды помогут при проблемах с пищеварением и детоксикации организма.
Читайте также: Медики рассказали кому и когда полезна соковая диета
*В красной свекле есть уникальная смесь минералов и фитохимических веществ, благодаря которым за овощем закрепилась слава превосходного очистителя крови и «моющего средства» для печени.
*Брокколи вместе с ферментами печени превратит токсины в вещества, что легко можно вывести из организма.
*В чесноке есть много серы, а этот делает его прекрасным продуктом для детоксикации организма.
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