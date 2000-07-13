Раздел: Медицина
Эти симптомы помогут вовремя распознать болезни печени
При появлении этих проблем стоит проверить печень.
О проблемах с печенью можно услышать очень часто, так как здоровье этого органа напрямую связано с нашим питанием, образом жизни, привычками, с окружающей средой и ее загрязнением, а также с негативными эмоциями, стрессом и просто подавленным состоянием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
И все эти факторы сразу же отражаются на состоянии нашего здоровья и на внешнем виде: появляются проблемы со зрением, морщины вокруг глаз или так называемые «гусиные лапки«, плохое кровообращение и пищеварение, весенняя усталость (астения) и пр.
В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о наиболее распространенных признаках воспаления печени, чтобы вы вовремя смогли принять соответствующие меры и вылечить ее максимально естественным путем, предотвратив таким образом развитие серьезных заболеваний.
Проблемы со зрением
В традиционной китайской медицине говорится о непосредственной связи состояния печени и органов зрения, так как они расположены на одном меридиане. Конечно, еще есть и генетическая предрасположенность и другие факторы, влияющие на то, как видят наши глаза, но если у вас имеются проблемы со зрением (близорукость, дальнозоркость или астигматизм), то следует также обратить внимание и на наличие других симптомов, о которых мы расскажем ниже.
Бессонница с 1:00 до 3:00 ночи
У каждого органа нашего тела есть свое «расписание» и часы наибольшей активности, во время которых он восстанавливается и снова может быть на страже, защищая организм от всевозможных болезней. В случае с печенью, это время активности приходится на промежуток от 1:00 до 3:00 ночи, поэтому если вас мучает бессонница конкретно в эти часы (без видимой на то причины), то очень возможно, что печень не в порядке и нуждается в вашей помощи.
Но важно иметь в виду и еще одно обстоятельство: на качество отдыха в ночное время влияет также наш ужин, он не должен быть слишком обильным или же слишком поздним (рекомендуется ужинать хотя бы за два часа перед тем, как ложиться спать).
Гусиные лапки
Морщины, которые появляются у внешних уголков глаз, называемые также «гусиными лапками», могут быть связаны со слабостью печени и, конечно, с проблемами со зрением.
Поэтому если вы заметили у себя эти морщины, в особенности преждевременные, то уделите больше внимания состоянию своей печени. Избавиться от них, к слову, тоже можно будет лишь при правильном сочетании лечения «изнутри» и косметических средств, только последними здесь обойтись не получится.
Плохое кровообращение
А знаете ли вы, что наша печень и кровообращение очень тесно связаны между собой? Ведь печень чистит кровь, поэтому ее корректная работа очень важна для нормального кровообращения. И если вы с молодости страдаете от таких проблем, как варикозное расширение вен или геморрой, то локальное лечение здесь не подойдет, нужно будет также отрегулировать и функционирование печени.
Проблемы с пищеварением
Печень является еще и частью пищеварительной системы нашего организма. Ее работа особенно важна при переваривании жиров (ведь печень вырабатывает желчь, которая хранится в желчном пузыре). Если вы стали замечать, что жирная пища переваривается с большим трудом и этот процесс доставляет вам сильный дискомфорт, то лучшим решением будет помочь своей печени, чтобы не перегружать ее.
Попробуйте есть чаще, но маленькими порциями и вы сразу заметите улучшение своего состояния. А еще можно добавлять в свои любимые блюда немного лимонного сока, он также облегчает процесс переваривания жиров. Возьмите себе на заметку.
Ну и наконец запоры, они тоже могут свидетельствовать о проблемах с печенью, хотя есть и масса других факторов вызывающих это неприятное явление.
Нарушения менструального цикла
Как мы уже отмечали ранее, печень напрямую связана с кровообращением, поэтому не нужно удивляться, что среди прочих проблем могут возникнуть и нарушения менструального цикла: боли, предменструальный синдром, нерегулярность менструации и пр.
Боли в области живота
В результате проблем с пищеварением может возникнуть вздутие живота и ощущение тяжести и давления, однако главным определяющим симптомом будет сильная боль с правой стороны в области ребер, именно там находится наша печень. Когда она воспалена, то увеличивается в размерах и давит на соседние органы, это и причиняет дискомфорт.
Мигрени
Мигрени могут возникнуть по разным причинам, но некоторые ее виды (пожалуй, самые распространенные) как раз связаны с пищеварительными проблемами и перегрузкой печени. В этом случае мигрени, как правило, совпадают с менструацией, возникают после избыточного потребления еды или питья или же после контакта с токсичными веществами (такими, как табачный дым, сильное загрязнение воздуха и пр.).
Читайте также: Эти простые советы помогут оздоровить почки и печень
Мигрень, таким образом, является результатом перенапряжения печени, которая старается очистить наш организм от шлаков и токсинов.
О проблемах с печенью можно услышать очень часто, так как здоровье этого органа напрямую связано с нашим питанием, образом жизни, привычками, с окружающей средой и ее загрязнением, а также с негативными эмоциями, стрессом и просто подавленным состоянием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
И все эти факторы сразу же отражаются на состоянии нашего здоровья и на внешнем виде: появляются проблемы со зрением, морщины вокруг глаз или так называемые «гусиные лапки«, плохое кровообращение и пищеварение, весенняя усталость (астения) и пр.
В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о наиболее распространенных признаках воспаления печени, чтобы вы вовремя смогли принять соответствующие меры и вылечить ее максимально естественным путем, предотвратив таким образом развитие серьезных заболеваний.
Проблемы со зрением
В традиционной китайской медицине говорится о непосредственной связи состояния печени и органов зрения, так как они расположены на одном меридиане. Конечно, еще есть и генетическая предрасположенность и другие факторы, влияющие на то, как видят наши глаза, но если у вас имеются проблемы со зрением (близорукость, дальнозоркость или астигматизм), то следует также обратить внимание и на наличие других симптомов, о которых мы расскажем ниже.
Бессонница с 1:00 до 3:00 ночи
У каждого органа нашего тела есть свое «расписание» и часы наибольшей активности, во время которых он восстанавливается и снова может быть на страже, защищая организм от всевозможных болезней. В случае с печенью, это время активности приходится на промежуток от 1:00 до 3:00 ночи, поэтому если вас мучает бессонница конкретно в эти часы (без видимой на то причины), то очень возможно, что печень не в порядке и нуждается в вашей помощи.
Но важно иметь в виду и еще одно обстоятельство: на качество отдыха в ночное время влияет также наш ужин, он не должен быть слишком обильным или же слишком поздним (рекомендуется ужинать хотя бы за два часа перед тем, как ложиться спать).
Гусиные лапки
Морщины, которые появляются у внешних уголков глаз, называемые также «гусиными лапками», могут быть связаны со слабостью печени и, конечно, с проблемами со зрением.
Поэтому если вы заметили у себя эти морщины, в особенности преждевременные, то уделите больше внимания состоянию своей печени. Избавиться от них, к слову, тоже можно будет лишь при правильном сочетании лечения «изнутри» и косметических средств, только последними здесь обойтись не получится.
Плохое кровообращение
А знаете ли вы, что наша печень и кровообращение очень тесно связаны между собой? Ведь печень чистит кровь, поэтому ее корректная работа очень важна для нормального кровообращения. И если вы с молодости страдаете от таких проблем, как варикозное расширение вен или геморрой, то локальное лечение здесь не подойдет, нужно будет также отрегулировать и функционирование печени.
Проблемы с пищеварением
Печень является еще и частью пищеварительной системы нашего организма. Ее работа особенно важна при переваривании жиров (ведь печень вырабатывает желчь, которая хранится в желчном пузыре). Если вы стали замечать, что жирная пища переваривается с большим трудом и этот процесс доставляет вам сильный дискомфорт, то лучшим решением будет помочь своей печени, чтобы не перегружать ее.
Попробуйте есть чаще, но маленькими порциями и вы сразу заметите улучшение своего состояния. А еще можно добавлять в свои любимые блюда немного лимонного сока, он также облегчает процесс переваривания жиров. Возьмите себе на заметку.
Ну и наконец запоры, они тоже могут свидетельствовать о проблемах с печенью, хотя есть и масса других факторов вызывающих это неприятное явление.
Нарушения менструального цикла
Как мы уже отмечали ранее, печень напрямую связана с кровообращением, поэтому не нужно удивляться, что среди прочих проблем могут возникнуть и нарушения менструального цикла: боли, предменструальный синдром, нерегулярность менструации и пр.
Боли в области живота
В результате проблем с пищеварением может возникнуть вздутие живота и ощущение тяжести и давления, однако главным определяющим симптомом будет сильная боль с правой стороны в области ребер, именно там находится наша печень. Когда она воспалена, то увеличивается в размерах и давит на соседние органы, это и причиняет дискомфорт.
Мигрени
Мигрени могут возникнуть по разным причинам, но некоторые ее виды (пожалуй, самые распространенные) как раз связаны с пищеварительными проблемами и перегрузкой печени. В этом случае мигрени, как правило, совпадают с менструацией, возникают после избыточного потребления еды или питья или же после контакта с токсичными веществами (такими, как табачный дым, сильное загрязнение воздуха и пр.).
Читайте также: Эти простые советы помогут оздоровить почки и печень
Мигрень, таким образом, является результатом перенапряжения печени, которая старается очистить наш организм от шлаков и токсинов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
566
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
- Пицца в помощь: девушка придумала забавный способ сообщить о беременности
- Битва за «бляхи»
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост
- Массовый психоз в России
- «В ядах – не новичок»: свежая карикатура на скандал вокруг России
Оставьте свой комментарий