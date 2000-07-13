Раздел: Медицина
Медики назвали главные полезные свойства дыни
Рекомендуется регулярно употреблять этот плод.
Когда вы узнаете, насколько целебным является этот ароматный и вкусный восточный плод, то будете есть его как можно чаще, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Небольшая калорийность дыни (всего 30 ккал в 100 г) позволяет лакомиться продуктом во время диеты, не беспокоясь о своей фигуре. В своем составе дыня практически не содержит жиров, зато вдоволь богата питательными веществами.
Витамины С, А, В9, фолиевая кислота, которыми богата дыня, полезны всем для улучшения памяти, иммунной системы, а также заботятся о состоянии кожи, ногтей и волос.
В состав дыни входят важные микроэлементы, которые наделяют ее целебными свойствами. При дефиците железа и для профилактики малокровия дыня незаменима. Кремний восстанавливает нервную систему. Калий и магний полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Дыня обладает мягким мочегонным свойством. Плод полезен при мочекаменной болезни, а также при заболеваниях желчного пузыря и печени.
Дыня содержит большое количество клетчатки, поэтому может использоваться для чистки кишечника.
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Внимание! У дыни есть одна особенность: ее нельзя смешивать с другими продуктами. Она подходит только для отдельного перекуса. Именно тогда будет получено удовольствие от ароматного плода и польза для всего организма.
Когда вы узнаете, насколько целебным является этот ароматный и вкусный восточный плод, то будете есть его как можно чаще, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Небольшая калорийность дыни (всего 30 ккал в 100 г) позволяет лакомиться продуктом во время диеты, не беспокоясь о своей фигуре. В своем составе дыня практически не содержит жиров, зато вдоволь богата питательными веществами.
Витамины С, А, В9, фолиевая кислота, которыми богата дыня, полезны всем для улучшения памяти, иммунной системы, а также заботятся о состоянии кожи, ногтей и волос.
В состав дыни входят важные микроэлементы, которые наделяют ее целебными свойствами. При дефиците железа и для профилактики малокровия дыня незаменима. Кремний восстанавливает нервную систему. Калий и магний полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Дыня обладает мягким мочегонным свойством. Плод полезен при мочекаменной болезни, а также при заболеваниях желчного пузыря и печени.
Дыня содержит большое количество клетчатки, поэтому может использоваться для чистки кишечника.
Читайте также: Онкологи развеяли самые частые мифы о раке
Внимание! У дыни есть одна особенность: ее нельзя смешивать с другими продуктами. Она подходит только для отдельного перекуса. Именно тогда будет получено удовольствие от ароматного плода и польза для всего организма.
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