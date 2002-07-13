Раздел: Медицина
Ученые показали первые первые снимки тканей человека на цветном рентгене
Устройство впервые испытали на людях.
Человека впервые просканировали рентгеном, который делает трехмерные цветные изображения. Примеры полученные снимков опубликованы на сайте новозеландской компании MARS Bioimaging, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Технологию придумала семья Батлер: отец работает физиком в университете Кентербери, а сын — рентгенолог в университетах Отаго и Кентербери. “Сканеры MARS делают снимки, на которых можно различить мягкие ткани, жир и кости”, — пишут ученые.
Рентген сделан на основе специальных детекторов с мощным энергетическим разрешением. Изначально такие детекторы разрабатывались для адронного коллайдера, но Батлеры приспособили их для медицинских целей.
Первым человеком, на котором испытали цветной рентген, стал один из его создателей. Филу Батлеру просканировали лодыжку и запястье.
Читайте также: Онкологи рассказали, почему женщинам нужно пить черный чай
Теперь разработчики проведут клиническое исследование, в рамках которого врачи будут использовать и сравнивать новое и старое оборудование.
Человека впервые просканировали рентгеном, который делает трехмерные цветные изображения. Примеры полученные снимков опубликованы на сайте новозеландской компании MARS Bioimaging, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Технологию придумала семья Батлер: отец работает физиком в университете Кентербери, а сын — рентгенолог в университетах Отаго и Кентербери. “Сканеры MARS делают снимки, на которых можно различить мягкие ткани, жир и кости”, — пишут ученые.
Рентген сделан на основе специальных детекторов с мощным энергетическим разрешением. Изначально такие детекторы разрабатывались для адронного коллайдера, но Батлеры приспособили их для медицинских целей.
Первым человеком, на котором испытали цветной рентген, стал один из его создателей. Филу Батлеру просканировали лодыжку и запястье.
Читайте также: Онкологи рассказали, почему женщинам нужно пить черный чай
Теперь разработчики проведут клиническое исследование, в рамках которого врачи будут использовать и сравнивать новое и старое оборудование.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
340
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
- Пицца в помощь: девушка придумала забавный способ сообщить о беременности
- Битва за «бляхи»
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост
- Массовый психоз в России
- «В ядах – не новичок»: свежая карикатура на скандал вокруг России
Оставьте свой комментарий