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Раздел: Медицина  
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Ученые показали первые первые снимки тканей человека на цветном рентгене

Ученые показали первые первые снимки тканей человека на цветном рентгене Устройство впервые испытали на людях.

Человека впервые просканировали рентгеном, который делает трехмерные цветные изображения. Примеры полученные снимков опубликованы на сайте новозеландской компании MARS Bioimaging, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Технологию придумала семья Батлер: отец работает физиком в университете Кентербери, а сын — рентгенолог в университетах Отаго и Кентербери. “Сканеры MARS делают снимки, на которых можно различить мягкие ткани, жир и кости”, — пишут ученые.

Рентген сделан на основе специальных детекторов с мощным энергетическим разрешением. Изначально такие детекторы разрабатывались для адронного коллайдера, но Батлеры приспособили их для медицинских целей.

Первым человеком, на котором испытали цветной рентген, стал один из его создателей. Филу Батлеру просканировали лодыжку и запястье.

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Теперь разработчики проведут клиническое исследование, в рамках которого врачи будут использовать и сравнивать новое и старое оборудование.

Ученые показали первые первые снимки тканей человека на цветном рентгене
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 Теги: рентген, цвет

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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