Раздел: Медицина
Названы уникальные свойства арбуза
Лучше всего их начинать есть в августе.
Арбузы содержат витамины В1, В2, С, РР, фолиевую кислоту и каротин, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Из микроэлементов в нем есть калий, натрий, кальций, фосфор и медь, а также – клетчатка.
Но самым ценным элементом арбуза является магний, который выводит из организма избыток холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов.
Магний, который у арбузе, выводит из организма избыток холестерина
Также магний предотвращает образование камней, нормализует работу кишечника, сохраняет эластичность мышц и предупреждает остеопороз. Арбуз рекомендуют употреблять людям для устранения отечности при сердечно-сосудистых нарушениях.
Его стоит есть людям, страдающим циститом, нефрит, пиелонефрит, хронический гепатит, холецистит или дискинезия желчных путей, ведь арбуз не вымывает калий из организма.
Сок арбуза прекрасно "чистит" от токсинов печень и способствует улучшению микрофлоры кишечника.
Арбуз также будет полезен при малокровии, ревматизме, атеросклерозе, подагре, гипертонии, артрите и ожирении.
А вот не стоит есть арбузы людям с повышенной кислотностью, заболеваниями поджелудочной железы, диабетом, сердечными заболеваниями и тем, у кого есть камни в почках.
Читайте также: Названы уникальные свойства мандарин
Людям с повышенной кислотностью и заболеваниями поджелудочной железы лучше отказаться от арбузов
Арбузы содержат витамины В1, В2, С, РР, фолиевую кислоту и каротин, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Из микроэлементов в нем есть калий, натрий, кальций, фосфор и медь, а также – клетчатка.
Но самым ценным элементом арбуза является магний, который выводит из организма избыток холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов.
Магний, который у арбузе, выводит из организма избыток холестерина
Также магний предотвращает образование камней, нормализует работу кишечника, сохраняет эластичность мышц и предупреждает остеопороз. Арбуз рекомендуют употреблять людям для устранения отечности при сердечно-сосудистых нарушениях.
Его стоит есть людям, страдающим циститом, нефрит, пиелонефрит, хронический гепатит, холецистит или дискинезия желчных путей, ведь арбуз не вымывает калий из организма.
Сок арбуза прекрасно "чистит" от токсинов печень и способствует улучшению микрофлоры кишечника.
Арбуз также будет полезен при малокровии, ревматизме, атеросклерозе, подагре, гипертонии, артрите и ожирении.
А вот не стоит есть арбузы людям с повышенной кислотностью, заболеваниями поджелудочной железы, диабетом, сердечными заболеваниями и тем, у кого есть камни в почках.
Читайте также: Названы уникальные свойства мандарин
Людям с повышенной кислотностью и заболеваниями поджелудочной железы лучше отказаться от арбузов
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