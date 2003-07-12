Раздел: Медицина
Эти продукты помогают надолго сохранить молодость кожи
Идеальны для летнего рациона.
Наша кожа требует не только внешнего ухода. Ее состояние во многом зависит от питания. И летний сезон – отличное время обогатить организм витаминами и микроэлементами, которые продлят молодость и сделают внешний вид более выразительным, передает Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.ua.
Увлажнить, очистить, обогатить полезными веществами – вот задача летнего рациона для вашей кожи.
1) Рыба
Чтобы удержать в коже влагу, обязательно необходимы жиры. И лучший источник животного жира – рыба, которая содержит омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, тонизирующие кожу и придающие ей лучшей упругости и эластичности.
2) Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты содержат пробиотики – бактерии, которые обязательно нужны для нашей микрофлоры. Слаженная работа желудка и кишечника избавят вас от таких проблем, как угревая сыпь, акне, кожные аллергические высыпания, ранее появление морщин и заломов кожи.
3) Мед
Если вы замените обычный сахар медом, для начала вы избавите себя от тех проблем, которые вызывает сахар – преждевременное старение, избыточный вес. Сам по себе мед нормализует гормональный баланс в организме, что сказывается на коже. Мед- источник витаминов и микроэлементов, которые способствуют омоложению.
4) Орехи
Орехи – еще один полезный источник жиров, на этот раз растительных. Рацион человека в идеале должен состоять из жиров как животного, так и растительного происхождения, и последних должно быть больше. Это подарит вашей коже упругость, а также вернет румянец на щеки, ведь растительные жиры отлично действуют на кровеносную систему.
5) Брокколи
Капуста брокколи содержит много железа и цинка, которые не дают шанса новым морщинам образовываться так стремительно. Также эти элементы способствуют быстрому заживлению ранок и трещин, обновлению клеток кожи.
6) Черешня
Эта ягода способствует улучшению кровообращения, что сразу сказывается на цвете кожи – он становится более здоровее. К тому же черешня помогает мягко избавляться от шлаков и токсинов, кожа становится ровнее, успокаивается сыпь.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
7) Шиповник
Отвар шиповника поможет избавиться о отечности, при этом насытит организм влагой. Шиповник способствует быстрому выводу токсинов, которые портят кожу и не дают ей дышать в полную силу. Шиповник также содержит антиоксиданты, защищающие организм от преждевременного старения.
Наша кожа требует не только внешнего ухода. Ее состояние во многом зависит от питания. И летний сезон – отличное время обогатить организм витаминами и микроэлементами, которые продлят молодость и сделают внешний вид более выразительным, передает Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.ua.
Увлажнить, очистить, обогатить полезными веществами – вот задача летнего рациона для вашей кожи.
1) Рыба
Чтобы удержать в коже влагу, обязательно необходимы жиры. И лучший источник животного жира – рыба, которая содержит омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, тонизирующие кожу и придающие ей лучшей упругости и эластичности.
2) Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты содержат пробиотики – бактерии, которые обязательно нужны для нашей микрофлоры. Слаженная работа желудка и кишечника избавят вас от таких проблем, как угревая сыпь, акне, кожные аллергические высыпания, ранее появление морщин и заломов кожи.
3) Мед
Если вы замените обычный сахар медом, для начала вы избавите себя от тех проблем, которые вызывает сахар – преждевременное старение, избыточный вес. Сам по себе мед нормализует гормональный баланс в организме, что сказывается на коже. Мед- источник витаминов и микроэлементов, которые способствуют омоложению.
4) Орехи
Орехи – еще один полезный источник жиров, на этот раз растительных. Рацион человека в идеале должен состоять из жиров как животного, так и растительного происхождения, и последних должно быть больше. Это подарит вашей коже упругость, а также вернет румянец на щеки, ведь растительные жиры отлично действуют на кровеносную систему.
5) Брокколи
Капуста брокколи содержит много железа и цинка, которые не дают шанса новым морщинам образовываться так стремительно. Также эти элементы способствуют быстрому заживлению ранок и трещин, обновлению клеток кожи.
6) Черешня
Эта ягода способствует улучшению кровообращения, что сразу сказывается на цвете кожи – он становится более здоровее. К тому же черешня помогает мягко избавляться от шлаков и токсинов, кожа становится ровнее, успокаивается сыпь.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
7) Шиповник
Отвар шиповника поможет избавиться о отечности, при этом насытит организм влагой. Шиповник способствует быстрому выводу токсинов, которые портят кожу и не дают ей дышать в полную силу. Шиповник также содержит антиоксиданты, защищающие организм от преждевременного старения.
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