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Раздел: Медицина  
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Эти продукты помогают надолго сохранить молодость кожи

Эти продукты помогают надолго сохранить молодость кожиИдеальны для летнего рациона.

Наша кожа требует не только внешнего ухода. Ее состояние во многом зависит от питания. И летний сезон – отличное время обогатить организм витаминами и микроэлементами, которые продлят молодость и сделают внешний вид более выразительным, передает Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.ua.

Увлажнить, очистить, обогатить полезными веществами – вот задача летнего рациона для вашей кожи.

1) Рыба
Чтобы удержать в коже влагу, обязательно необходимы жиры. И лучший источник животного жира – рыба, которая содержит омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, тонизирующие кожу и придающие ей лучшей упругости и эластичности.

2) Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты содержат пробиотики – бактерии, которые обязательно нужны для нашей микрофлоры. Слаженная работа желудка и кишечника избавят вас от таких проблем, как угревая сыпь, акне, кожные аллергические высыпания, ранее появление морщин и заломов кожи.

3) Мед
Если вы замените обычный сахар медом, для начала вы избавите себя от тех проблем, которые вызывает сахар – преждевременное старение, избыточный вес. Сам по себе мед нормализует гормональный баланс в организме, что сказывается на коже. Мед- источник витаминов и микроэлементов, которые способствуют омоложению.

4) Орехи
Орехи – еще один полезный источник жиров, на этот раз растительных. Рацион человека в идеале должен состоять из жиров как животного, так и растительного происхождения, и последних должно быть больше. Это подарит вашей коже упругость, а также вернет румянец на щеки, ведь растительные жиры отлично действуют на кровеносную систему.

5) Брокколи
Капуста брокколи содержит много железа и цинка, которые не дают шанса новым морщинам образовываться так стремительно. Также эти элементы способствуют быстрому заживлению ранок и трещин, обновлению клеток кожи.

6) Черешня
Эта ягода способствует улучшению кровообращения, что сразу сказывается на цвете кожи – он становится более здоровее. К тому же черешня помогает мягко избавляться от шлаков и токсинов, кожа становится ровнее, успокаивается сыпь.

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7) Шиповник
Отвар шиповника поможет избавиться о отечности, при этом насытит организм влагой. Шиповник способствует быстрому выводу токсинов, которые портят кожу и не дают ей дышать в полную силу. Шиповник также содержит антиоксиданты, защищающие организм от преждевременного старения.
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 Теги: продукты, кожа

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Сегодня, 12:58 » Автор: Анна Мартынова
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