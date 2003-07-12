Раздел: Медицина
Самые важные продукты для здоровья женщин «за 40»
Берегите красоту и здоровье.
Женское здоровье и красота требуют особого внимания и заботы. Защитить их от негативного влияния и сохранить на долгие годы помогут продукты, полезные для женского организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По сути – питание женщин после 40 лет – ничем особым не должно отличаться от питания женщин, которые заботятся о своем здоровье. Но! Очень важно: добавлять в блюда продукты, обладающие противовоспалительными и геропротекторными (улучшающими функции организма) свойствами:
• зеленый чай с добавлением имбиря;
• семена чиа, семена льна, сухие (не жареные) орехи;
• порошок куркумы.
Старайтесь выбирать пищу сытную, но не тяжелую и максимально полезную. Включите в рацион питания цельнозерновые крупы (перловку, пшено, булгур, нешлифованный рис,овсянку), пасту твердых сортов, бобовые (нут, маш, чечевицу, горох, фасоль – если нет проблем со стороны ЖКТ).
Обязательно употребляйте животный белок, но отдавайте предпочтение мясу птицы и телятине. Ни в коем случае не отказывайтесь от овощей и фруктов, от кисломолочных продуктов, полезных жиров в виде растительных масел, орехов, авокадо.
10 продуктов для женского здоровья
Для женского здоровья в рацион питания необходимо ввести именно эти продукты.
• Овес — содержит магний и кремний, которые улучшают состояние волос, кожи и ногтей.
• Бобы — борются со стрессом и пополняют запасы железа в организме,снимают нервное напряжение.
• Рыба холодных северных морей (скумбрия, сельдь, семга, лосось, горбуша) богата омега-3. Они стимулируют деятельность мозга и укрепляют кровеносные сосуды, предотвращая развитие атеросклероза.
• Брокколи — богата фолиевой кислотой, калием, железом.
• Авокадо – содержит омега-9. Улучшает работу половой системы.
• Оливковое масло – содержит омега-9. Активизируют обмен веществ и улучшают работу кишечника, а антиоксиданты замедляют процессы старения. Витамин E стимулирует выработку гормонов.
• Йогурт натуральный – содержит живые бактерии ,которые усиливают иммунную защиту организма и формируют благоприятную микрофлору.
• Клюква — антиоксидант. Поддерживает молодость клеток всего организма.
• Орехи грецкие – улучшают мыслительные процессы и нормализуют работу сердца.
• Шоколад горький — улучшает память и повышает стрессоустойчивость.
С возрастом наш организм сокращает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, что приводит к потери тургора кожи, к сухости кожи, а так же образованию морщинок. Здоровое питание и правильный уход ха кожей являются обязательным условием для повышения выработки коллагена и гиалуроновой кислоты.
Выработку коллагена стимулируют железо, медь, цинк, витамин С, аминокислоты. Старайтесь употреблять каши, яйца, печень (в идеале говяжью), мясо птицы, рыбу, морепродукты, льняное масло и масло авокадо, грецкие орехи и молочные продукты, соевые продукты, красные фрукты и овощи, а так же цитрусовые. Все это полезно для поддержания упругости кожи.
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Источник гиалуроновой кислоты обнаружен в кожуре винограда, красном вине, фасоли, а так же в крахмалистых и умеренно крахмалистых корнеплодах (картофель, батат, топинамбур, редька, брюква, корни петрушки, сельдерея, пастернака и хрена, морковь, свекла, репа, редис, редька).
Женское здоровье и красота требуют особого внимания и заботы. Защитить их от негативного влияния и сохранить на долгие годы помогут продукты, полезные для женского организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
По сути – питание женщин после 40 лет – ничем особым не должно отличаться от питания женщин, которые заботятся о своем здоровье. Но! Очень важно: добавлять в блюда продукты, обладающие противовоспалительными и геропротекторными (улучшающими функции организма) свойствами:
• зеленый чай с добавлением имбиря;
• семена чиа, семена льна, сухие (не жареные) орехи;
• порошок куркумы.
Старайтесь выбирать пищу сытную, но не тяжелую и максимально полезную. Включите в рацион питания цельнозерновые крупы (перловку, пшено, булгур, нешлифованный рис,овсянку), пасту твердых сортов, бобовые (нут, маш, чечевицу, горох, фасоль – если нет проблем со стороны ЖКТ).
Обязательно употребляйте животный белок, но отдавайте предпочтение мясу птицы и телятине. Ни в коем случае не отказывайтесь от овощей и фруктов, от кисломолочных продуктов, полезных жиров в виде растительных масел, орехов, авокадо.
10 продуктов для женского здоровья
Для женского здоровья в рацион питания необходимо ввести именно эти продукты.
• Овес — содержит магний и кремний, которые улучшают состояние волос, кожи и ногтей.
• Бобы — борются со стрессом и пополняют запасы железа в организме,снимают нервное напряжение.
• Рыба холодных северных морей (скумбрия, сельдь, семга, лосось, горбуша) богата омега-3. Они стимулируют деятельность мозга и укрепляют кровеносные сосуды, предотвращая развитие атеросклероза.
• Брокколи — богата фолиевой кислотой, калием, железом.
• Авокадо – содержит омега-9. Улучшает работу половой системы.
• Оливковое масло – содержит омега-9. Активизируют обмен веществ и улучшают работу кишечника, а антиоксиданты замедляют процессы старения. Витамин E стимулирует выработку гормонов.
• Йогурт натуральный – содержит живые бактерии ,которые усиливают иммунную защиту организма и формируют благоприятную микрофлору.
• Клюква — антиоксидант. Поддерживает молодость клеток всего организма.
• Орехи грецкие – улучшают мыслительные процессы и нормализуют работу сердца.
• Шоколад горький — улучшает память и повышает стрессоустойчивость.
С возрастом наш организм сокращает выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, что приводит к потери тургора кожи, к сухости кожи, а так же образованию морщинок. Здоровое питание и правильный уход ха кожей являются обязательным условием для повышения выработки коллагена и гиалуроновой кислоты.
Выработку коллагена стимулируют железо, медь, цинк, витамин С, аминокислоты. Старайтесь употреблять каши, яйца, печень (в идеале говяжью), мясо птицы, рыбу, морепродукты, льняное масло и масло авокадо, грецкие орехи и молочные продукты, соевые продукты, красные фрукты и овощи, а так же цитрусовые. Все это полезно для поддержания упругости кожи.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Источник гиалуроновой кислоты обнаружен в кожуре винограда, красном вине, фасоли, а так же в крахмалистых и умеренно крахмалистых корнеплодах (картофель, батат, топинамбур, редька, брюква, корни петрушки, сельдерея, пастернака и хрена, морковь, свекла, репа, редис, редька).
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