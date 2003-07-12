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Раздел: Медицина  
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Ученые открыли ген, который вызывает кокаиновую зависимость

Ученые открыли ген, который вызывает кокаиновую зависимостьВ Бельгии ученые из Брюссельского свободного университета установили ген, который вызывает зависимость от кокаина.

По словам главы исследовательской группы Альбана де Керкова, результаты экспериментов с мышью, лишенной данного гена, являются очень обнадеживающими для миллионов людей, склонных к наркозависимости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Миг.

"Мы установили ген, который отвечает за блокировку усиливающего эффекта наркотика, приводящего к желанию его повторного потребления и, как следствие, к зависимости.Следующим этапом станет достижение понимания того, как работает ген, чтобы можно было перейти к экспериментам с лицами, страдающими наркозависимостью.", – добавил ученый.

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Стоит отметить, что только в Европе наркозависимых насчитывается порядка 15 млн человек. На их лечение ежегодно уходит до 65 млрд евро.
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 Теги: кокаин, зависимость, гены

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Сегодня, 20:32 » Автор: Алена Шимко
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