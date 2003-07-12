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Раздел: Медицина  
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Названы наиболее полезные для легких ягоды

Названы наиболее полезные для легких ягоды
Благодаря чернике и винограду человек может сохранить свои легкие «крепкими» и здоровыми.

Несколько ученых из США провели исследования и назвали ягоды для оздоровления, черника и виноград способствуют укреплению тканей легких, что увеличивает защиту органов дыхания от разного рода воспалений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Если употреблять в пищу эти полезные ягоды, то эффект от них будет существенным уже через несколько лет. Согласно исследованиям, волонтеры, которые употребляли в пищу чернику и виноград становились менее восприимчивы к вирусам и инфекциям, способным повредить ткань легких. Принцип их благоприятного влияния основан на флавоноидах. Ученые сообщают, что этот компонент также присутствует в красной смородине, в плодах боярышника и в черноплодной рябине. Однако, эти ягоды не так часто употребляются в пищу, как черника и виноград. Эти ягоды любимы многими и такой оздоровительный продукт не придется «заставлять себя есть».

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Ранее американскими учеными был опубликован список продуктов, при употреблении которых у человека повышается интеллект. И там также на первом месте стояли ягоды.
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 Теги: ягоды, легкие

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Сегодня, 22:52 » Автор: Алена Шимко
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