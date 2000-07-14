» » Фаст-фуд может вызывать астму, - ученые
Раздел: Медицина  
0

Фаст-фуд может вызывать астму, - ученые

Фаст-фуд может вызывать астму, - ученые Специалисты рассказали об опасности бургеров.

Ранее специалисты Йельского университета установили, что фаст-фуд и другая вредная пища «включает» систему вознаграждения мозга, из-за чего люди не могут отказаться от ее употребления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Теперь китайские ученые изучили влияние фаст-фуда на организм человека и рассказали о неожиданной опасности бургеров. Сотрудники Сычуаньского университета установили, что потребление этого продукта три и более раз в неделю повышает риск возникновения аллергических реакций, среди которых астма, сенная лихорадка и аллергический ринит.

Специалисты утверждают, что частое употребление бургеров при астме обостряет воспаление дыхательных путей, что приводит к снижению потребления фруктов и овощей, богатых на питательные защитные вещества.

Читайте также: Озвучена взаимосвязь между браком и переломами костей

При этом ученые отмечают, что некоторые вредные продукты, например газированные напитки, не обладают столь многими негативными «побочными эффектами».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: бургеры, астма

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     70
     0

Похожие новости по теме

Озвучена взаимосвязь между браком и переломами костей Озвучена взаимосвязь между браком и переломами костей

Ученые выяснили, что женатые люди реже страдают от переломов.

Названо популярное блюдо, способное спровоцировать астму Названо популярное блюдо, способное спровоцировать астму

Веский повод отказаться от фастфуда.

Продукты из фаст-фудов могут спровоцировать два серьезных заболевания Продукты из фаст-фудов могут спровоцировать два серьезных заболевания

Медики в очередной раз упомянули об опасности употребления блюд из фаст-фудов.

Ученые рассказали о полезных свойствах фаст-фуда Ученые рассказали о полезных свойствах фаст-фуда

Фаст-фуд может быть полезен для мозга .

Чем опасен фаст-фуд для детей Чем опасен фаст-фуд для детей

Фаст-фуд не может быть прямой причиной аллергии у детей, но серьезно повышает риск.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх