Раздел: Медицина
Фаст-фуд может вызывать астму, - ученые
Специалисты рассказали об опасности бургеров.
Ранее специалисты Йельского университета установили, что фаст-фуд и другая вредная пища «включает» систему вознаграждения мозга, из-за чего люди не могут отказаться от ее употребления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Теперь китайские ученые изучили влияние фаст-фуда на организм человека и рассказали о неожиданной опасности бургеров. Сотрудники Сычуаньского университета установили, что потребление этого продукта три и более раз в неделю повышает риск возникновения аллергических реакций, среди которых астма, сенная лихорадка и аллергический ринит.
Специалисты утверждают, что частое употребление бургеров при астме обостряет воспаление дыхательных путей, что приводит к снижению потребления фруктов и овощей, богатых на питательные защитные вещества.
Читайте также: Озвучена взаимосвязь между браком и переломами костей
При этом ученые отмечают, что некоторые вредные продукты, например газированные напитки, не обладают столь многими негативными «побочными эффектами».
Ранее специалисты Йельского университета установили, что фаст-фуд и другая вредная пища «включает» систему вознаграждения мозга, из-за чего люди не могут отказаться от ее употребления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Теперь китайские ученые изучили влияние фаст-фуда на организм человека и рассказали о неожиданной опасности бургеров. Сотрудники Сычуаньского университета установили, что потребление этого продукта три и более раз в неделю повышает риск возникновения аллергических реакций, среди которых астма, сенная лихорадка и аллергический ринит.
Специалисты утверждают, что частое употребление бургеров при астме обостряет воспаление дыхательных путей, что приводит к снижению потребления фруктов и овощей, богатых на питательные защитные вещества.
Читайте также: Озвучена взаимосвязь между браком и переломами костей
При этом ученые отмечают, что некоторые вредные продукты, например газированные напитки, не обладают столь многими негативными «побочными эффектами».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
70
0
Также советуем посмотреть
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
Оставьте свой комментарий