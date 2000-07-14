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Стоматологи рассказали, что угрожает деснам

Стоматологи рассказали, что угрожает деснам При неправильной гигиене полости рта может возникнуть пародонтит.

В ходе осуществления многочисленных экспериментов врачам удалось доказать, что у большинства людей первые симптомы, свидетельствующие о заболевании десен, выражены довольно слабо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Именно поэтому мужчины и женщины не сразу обращаются за квалифицированной помощью медицинских работников. Существует целый раздел стоматологии под названием пародонтология, предметом изучения которой является лечение и профилактика болезней десен. Исследователи утверждают, что для предотвращения появления недугов ротовой полости людям необходимо регулярно проходить стоматологическое обследование.

К наиболее распространенным признакам заболеваний костной ткани, в которой расположены корни зубов, относятся кровоточивость, покраснение и припухлость. Во многих случаях представители слабого и сильного пола не догадываются о наличии зубных недугов. На поздних стадиях болезни десна отслаивается и начинает выделяться гной. По словам специалистов, в такой ситуации пациент рискует потерять несколько зубов или весь зубной ряд. Большую часть недугов ротовой полости можно предотвратить. Для этого нужно периодически посещать стоматолога и выполнять все его рекомендации.

Медики настоятельно рекомендуют тщательно ополаскивать рот после каждого приема пищи. Кроме того, полезной будет нить для зубов, которая помогает избавиться от застрявших между зубами частиц пищи. По словам научных работников, в профилактике заболеваний десен главное не допустить образования зубного налета. Бактерии, находящиеся в ротовой полости, попадают в кровеносные сосуды и свободно перемещаются в крови. Это чревато появлением сложных заболеваний, ухудшающих работу всего организма.

Покраснения на деснах, а также припухлость свидетельствуют о наличии у человека зубных недугов. Если своевременно не начать лечение, то пациент рискует заболеть пародонтитом, при котором поражаются связки и кости зубов. Негативный побочный эффект оказывают некоторые медикаменты. Определенные лекарственные препараты сокращают выделение слюны во рту, что приводит к возникновению заболеваний зубов. Научно доказано, что слюна очищает зубной ряд, поэтому существенно снижается риск размножения бактерий.

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На здоровье десен воздействует рацион питания человека. Жесткая диета и ограниченное количество витаминов В и С в организме способствуют развитию зубных заболеваний. Полезное влияние оказывают яблоки, бананы и молочные продукты. По словам ученых, люди, ведущие правильный образ жизни, реже других мужчин и женщин сталкиваются с заболеваниями ротовой полости.
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 Теги: пародонтит, десны

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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