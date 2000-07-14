Раздел: Медицина
Эти процедуры нельзя делать перед поездкой на отдых
Применение таких процедур перед отпуском может навредить коже.
Как правило, каждая девушка перед отпуском делает целую серию бьюти-процедур. Депиляция, массаж, коррекция ресниц и бровей, маникюр и педикюр. Но далеко не все процедуры могут быть полезными, даже более того – эффект может оказаться плачевным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В первую очередь, в черный список подобных процедур попадают те, которые в той или иной степени травмируют кожу. К таким относятся различные пилинги, шлифовки кожи с помощью лазера, а также механическая дермабразия. Все эти методы снимают и повреждают верхний слой кожи.
А под воздействием ультрафиолета может возникнуть пигментация. Причем, темные пятна могут появиться не сразу, а через несколько лет. Неприятным «бонусом» станет сухость, преждевременные морщины и шелушение кожи.
Кстати, чтобы избежать пигментации, обязательно используйте летом кремы с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей.
Кроме того, пигментация может возникнуть после отбеливающих процедур, во время которых используется арбутин и койевая кислота.
Читайте также: Стоматологи рассказали, что угрожает деснам
Перед отпуском стоит исключить такие процедуры, как мезотерапия. Это введение препаратов, в которых есть витамин А в виде синтетических ретиноидов и витамины группы Б. Таким образом, после процедур кожа становится гораздо чувствительнее к солнцу и возникает риск возникновения ожогов.
Как правило, каждая девушка перед отпуском делает целую серию бьюти-процедур. Депиляция, массаж, коррекция ресниц и бровей, маникюр и педикюр. Но далеко не все процедуры могут быть полезными, даже более того – эффект может оказаться плачевным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В первую очередь, в черный список подобных процедур попадают те, которые в той или иной степени травмируют кожу. К таким относятся различные пилинги, шлифовки кожи с помощью лазера, а также механическая дермабразия. Все эти методы снимают и повреждают верхний слой кожи.
А под воздействием ультрафиолета может возникнуть пигментация. Причем, темные пятна могут появиться не сразу, а через несколько лет. Неприятным «бонусом» станет сухость, преждевременные морщины и шелушение кожи.
Кстати, чтобы избежать пигментации, обязательно используйте летом кремы с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей.
Кроме того, пигментация может возникнуть после отбеливающих процедур, во время которых используется арбутин и койевая кислота.
Читайте также: Стоматологи рассказали, что угрожает деснам
Перед отпуском стоит исключить такие процедуры, как мезотерапия. Это введение препаратов, в которых есть витамин А в виде синтетических ретиноидов и витамины группы Б. Таким образом, после процедур кожа становится гораздо чувствительнее к солнцу и возникает риск возникновения ожогов.
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