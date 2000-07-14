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Раздел: Медицина  
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Эти процедуры нельзя делать перед поездкой на отдых

Эти процедуры нельзя делать перед поездкой на отдых Применение таких процедур перед отпуском может навредить коже.

Как правило, каждая девушка перед отпуском делает целую серию бьюти-процедур. Депиляция, массаж, коррекция ресниц и бровей, маникюр и педикюр. Но далеко не все процедуры могут быть полезными, даже более того – эффект может оказаться плачевным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В первую очередь, в черный список подобных процедур попадают те, которые в той или иной степени травмируют кожу. К таким относятся различные пилинги, шлифовки кожи с помощью лазера, а также механическая дермабразия. Все эти методы снимают и повреждают верхний слой кожи.

А под воздействием ультрафиолета может возникнуть пигментация. Причем, темные пятна могут появиться не сразу, а через несколько лет. Неприятным «бонусом» станет сухость, преждевременные морщины и шелушение кожи.

Кстати, чтобы избежать пигментации, обязательно используйте летом кремы с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, пигментация может возникнуть после отбеливающих процедур, во время которых используется арбутин и койевая кислота.

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Перед отпуском стоит исключить такие процедуры, как мезотерапия. Это введение препаратов, в которых есть витамин А в виде синтетических ретиноидов и витамины группы Б. Таким образом, после процедур кожа становится гораздо чувствительнее к солнцу и возникает риск возникновения ожогов.
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 Теги: процедуры, косметология

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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