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Медики подсказали, как вернуть упругость коже

Медики подсказали, как вернуть упругость кожеЧтобы быстро похудеть и при этом сохранить эластичность кожи на лице, выбирайте новую бьюти-диету — сахарный детокс. Основные правила вы найдете в нашем обзоре.

Создать точеные скулы можно с помощью макияжа. Но если вы хотите получить долговременный результат, предлагаем новый вид здорового похудения — сахарный детокс, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красота.

Полностью откажитесь от сладкого
Как показывает практика, полный отказ от сахара позволяет продлить молодость и сохранить эластичность кожи надолго.
Эта диета обычно длится от 10 до 17 дней. Все это время вы должны избегать любых продуктов с содержанием сахара: мучных изделий, шоколада, фруктов. А еще придется отказаться от газировки (в одном стакане примерно 10 ложек сахара), алкоголя, подслащенного чая и кофе. Не рекомендуют дерматологи употреблять и заменители сахара — они только усиливают тягу к сладкому.

Выпивайте десять стаканов воды в день
Все детокс-диеты направлены на вывод токсинов из организма естественным путем. Как только налаживается работа пищеварительной системы, улучшается состояние кожи. Поэтому очень важно пить достаточное количество жидкости. Каждое утро в течение всей диеты начинайте со стаканана горячей воды с лимоном. Кстати, есть и специальный детокс для лица, который позволяет вернуть коже упругость за 6 недель.

Откажитесь от жирной пищи
Диета предполагает отказ от любой вредной пищи: никакого фастфуда, пиццы и роллов. Также в меню не должно быть ничего жареного и жирного. Выбирайте только полезные и легкие продукты. Блюда лучше готовить на пару, в мультиварке или в духовке.

Включите в рацион больше белков
Во время прохождения сахарного детокса организм должен получать максимальное количество кальция и белка. Чем больше потребление белковых продуктов, тем ниже тяга к сахару и вредным продуктам. Старайтесь съедать утром яйца, в обед — рыбу, на полдник — семечки или орехи. Поужинать можно кисломолочными продуктами. Стоит помнить, что последний прием пищи при детоксе должен быть не позднее восьми часов вечера.

Ешьте сырые овощи не менее шести раз в день
Главной пищей в вашем рационе должны стать сырые овощи: зелень, помидоры, огурцы, болгарский перец — ешьте их весь день. Можно сделать овощной салат, но только с оливковым или льняным маслом. Приветствуются овощи в тушеном или запеченном виде. Однако разрешены только некрахмалистые виды, диетологи советуют исключить из рациона картофель, тыкву и свеклу.

Занимайтесь фейсбилдингом
Похудеть, чтобы впали щеки, поможет модная сейчас лицевая гимнастика — фейсбилдинг. Каждый день в сочетании со здоровой диетой нужно разминать мышцы лица специальным комплексом упражнений. Это позволит улучшить кровоснабжение и эластичность кожи.

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 Теги: медики, похудение, здоровье

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Сегодня, 09:10 » Автор: Ульяна Воликовская
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