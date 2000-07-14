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Раздел: Медицина  
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Стало известно, в каких регионах Украины медики больше всего "любят" взятки

Стало известно, в каких регионах Украины медики больше всего "любят" взяткиЧаще всего взятки медикам дают жители Юга Украины. Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг».

По данным социологов, уровень коррупции в медицине сократился. Если в августе 2017 года о вымогательстве сообщило 20% респондентов, то в июне 2018-го – уже 15%, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera.

Наиболее распространено вымогательство в южных областях. За последние 12 месяцев с ним столкнулись 20% жителей региона. Меньше всего «денежные подарки» распространены на Западной Украине – с такими фактами столкнулось лишь 11% местных жителей.

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С возрастом количество людей, которые сталкивались с коррупцией в медицине, падает – отмечают социологи. Если среди респондентов 18-35 лет таких 18%, то среди тех, кто старше 50-ти – уже 13%.
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 Теги: медики, взятки, коррупция

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Сегодня, 09:46 » Автор: Ульяна Воликовская
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