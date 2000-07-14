» » Медики подсказали, как бороться с облысением
Раздел: Медицина  
0

Медики подсказали, как бороться с облысением

Медики подсказали, как бороться с облысениемАмериканские исследователи случайно открыли соединение, которое может заменить все существующие на сегодняшний день средства от облысения.

Изначально ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе исследовали мышей с проблемами желудочно-кишечного тракта, спровоцированными стрессовым гормоном, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

По мере старения на шкурах мышей появлялись проплешины. В итоге их спины совсем облысели. Лабораторные же тесты выявили побочное химическое соединение под названием астрессин-В. Как оказалось, инъекции астрессина-В приводили к тому, что шерсть у животных стремительно отрастала. Уже по прошествии трех месяцев после терапии когда-то лысых мышей невозможно было отличить от здоровых, молодых грызунов.

Исследователь доктор Миллион Мулугета подчеркивает: всего одна инъекция соединения оказалось достаточна для запуска механизм роста волос, а эффект сохранялся очень долго — до трех месяцев. Принимая во внимание, что мыши живут менее двух лет, это довольно приличный срок.

Читайте также: Медики подсказали, как вернуть упругость коже

Американские специалисты надеются использовать находку для разработки революционного средства от облысения людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: облысение, медики, исследования

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:06 » Автор: Ульяна Воликовская
     77
     0

Похожие новости по теме

Ученые назвали средство, спасающее от облысения Ученые назвали средство, спасающее от облысения

Это средство нашли американские ученые.

Медики нашли неожиданное средство от облысения Медики нашли неожиданное средство от облысения

Американские исследователи случайно открыли соединение, которое может заменить все существующие на сегодняшний день средства от облысения.

Медики подсказали, что поможет мужчинам от облысения Медики подсказали, что поможет мужчинам от облысения

Оказалось, что спасительным препаратом оказался обычный кофе.

Названа одна из основных причин мужского облысения Названа одна из основных причин мужского облысения

Ученые надеются побороть этот недуг.

Врачи подсказали, как бороться с облысением Врачи подсказали, как бороться с облысением

В возрастном выпадении волос виноваты повреждения одного-единственного гена, выяснили ученые.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх