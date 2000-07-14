Раздел: Медицина
Медики подсказали, как бороться с облысением
Американские исследователи случайно открыли соединение, которое может заменить все существующие на сегодняшний день средства от облысения.
Изначально ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе исследовали мышей с проблемами желудочно-кишечного тракта, спровоцированными стрессовым гормоном, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
По мере старения на шкурах мышей появлялись проплешины. В итоге их спины совсем облысели. Лабораторные же тесты выявили побочное химическое соединение под названием астрессин-В. Как оказалось, инъекции астрессина-В приводили к тому, что шерсть у животных стремительно отрастала. Уже по прошествии трех месяцев после терапии когда-то лысых мышей невозможно было отличить от здоровых, молодых грызунов.
Исследователь доктор Миллион Мулугета подчеркивает: всего одна инъекция соединения оказалось достаточна для запуска механизм роста волос, а эффект сохранялся очень долго — до трех месяцев. Принимая во внимание, что мыши живут менее двух лет, это довольно приличный срок.
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Американские специалисты надеются использовать находку для разработки революционного средства от облысения людей.
Изначально ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе исследовали мышей с проблемами желудочно-кишечного тракта, спровоцированными стрессовым гормоном, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
По мере старения на шкурах мышей появлялись проплешины. В итоге их спины совсем облысели. Лабораторные же тесты выявили побочное химическое соединение под названием астрессин-В. Как оказалось, инъекции астрессина-В приводили к тому, что шерсть у животных стремительно отрастала. Уже по прошествии трех месяцев после терапии когда-то лысых мышей невозможно было отличить от здоровых, молодых грызунов.
Исследователь доктор Миллион Мулугета подчеркивает: всего одна инъекция соединения оказалось достаточна для запуска механизм роста волос, а эффект сохранялся очень долго — до трех месяцев. Принимая во внимание, что мыши живут менее двух лет, это довольно приличный срок.
Читайте также: Медики подсказали, как вернуть упругость коже
Американские специалисты надеются использовать находку для разработки революционного средства от облысения людей.
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