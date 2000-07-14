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Что нужно делать при укусе змеи

Что нужно делать при укусе змеи

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Медики показали безопасные способы удаления клещей Эксперты рассказали о мерах по безопасному удалению клещей и профилактике осложнений после их укусов.