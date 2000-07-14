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Раздел: Медицина  
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Что нужно делать при укусе змеи

Что нужно делать при укусе змеиВ случае укуса ядовитой змеи стоит придерживаться определенного алгоритма действий и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Врач-инфекционист Юлий Жигалов рассказал, что первое, что стоит сделать – это приложить к месту укуса что-то холодное, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.

«Это замедлит кровоток и распространение яда в крови. Холод к пораженному месту стоит прикладывать с определенной периодичностью: каждые 10-15 минут. Если у вас есть с собой какие-либо противоаллергические или антигистаминные препараты, нужно сразу их принять. Также можно перевязать пораженную часть тела выше места укуса, но не более чем на 30 минут. За это время нужно доехать до ближайшего медпункта или больницы, где вам смогут оказать профессиональную медицинскую помощь», – сообщает врач.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине нет серьезной проблемы с противозмеиными сыворотками и массовыми укусами гадюк.

«В прошлом году Украине была выделена гуманитарная помощь: нам отправили около тысячи доз антитоксина – препарата, который используется при укусе ядовитой змеи. Поэтому говорить о том, что мы сегодня не обеспечены противозмеиной сывороткой – нельзя.

Конечно, в странах, где проблема с укусами гадов действительно глобальная, к вопросу обеспечения больниц антизмеиными сыворотками относятся более серьезно – это, например, Россия и страны Юго-восточной Азии. Но не нужно забывать, что в Украине встретить ядовитую змею больше грозит жителям Юга Украины: Херсонской и Запорожской областям в частности, а также регионам на Западной Украине. Этот вопрос не такой насущный для нашей страны», – комментирует врач.

Также по словам Ю.Жигалова, летом змеи не настолько опасны, как весной – в период своего размножения.

«Важно понимать, что в активности змей прослеживается сезонность. Весной у ползучих идет период размножения, поэтому в это время змеи более агрессивные, о чем свидетельствует большее количество укусов», - подчеркнул Жигалов.

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Летом активность идет на спад, гадюки большую часть времени находятся в своих норах, поэтому сейчас сложно говорить о насущной проблеме большого количество укусов ядовитых змей.
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 Теги: змеи, яд, укус

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Сегодня, 12:22 » Автор: Ульяна Воликовская
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