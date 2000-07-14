Раздел: Медицина
Португальцы упростили процедуру по смене пола
Парламентарии Португалии поддержали закон, который дает возможность гражданам менять пол и имя с 16 лет без медицинского заключения, которое свидетельствует о "нарушении идентичности".
По словам депутата Сандры Куньи, Португалия присоединяется к таким странам, как Дания, Мальта, Швеция, Ирландия, Норвегия и станет шестой европейской страной, в которой дается право на самоопределение трансгендерной идентичности без опеки третьих лиц и без диагноза нарушения идентичности, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE.
Согласно документу также запрещаются и хирургические процедуры для детей, которые родились с мужскими и женскими половыми органами, чтобы они могли самостоятельно выбрать себе пол.
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Следует отметить, что закон, действующий с 2011 года, требовал от транссексуалов предоставить медицинский диагноз от врача, который бы удостоверял гендерную дисфорию - когда гендер не отвечает своему биологическому полу.
По словам депутата Сандры Куньи, Португалия присоединяется к таким странам, как Дания, Мальта, Швеция, Ирландия, Норвегия и станет шестой европейской страной, в которой дается право на самоопределение трансгендерной идентичности без опеки третьих лиц и без диагноза нарушения идентичности, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE.
Согласно документу также запрещаются и хирургические процедуры для детей, которые родились с мужскими и женскими половыми органами, чтобы они могли самостоятельно выбрать себе пол.
Читайте также: Медики рассказали, как пессимизм "убивает" человека
Следует отметить, что закон, действующий с 2011 года, требовал от транссексуалов предоставить медицинский диагноз от врача, который бы удостоверял гендерную дисфорию - когда гендер не отвечает своему биологическому полу.
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