Португальцы упростили процедуру по смене пола

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Бельгия уже давно известна как центр медицинского туризма для тех людей, которые хотят отправиться на тот свет легально. Все дело в том, что в этой стране эвтаназия для лиц, достигших совершеннолетия (18 лет), узаконена. Однако теперь бельгийское правительство рассматривает возможность эвтаназии также в отношении к