» » Португальцы упростили процедуру по смене пола
Раздел: Медицина  
0

Португальцы упростили процедуру по смене пола

Португальцы упростили процедуру по смене полаПарламентарии Португалии поддержали закон, который дает возможность гражданам менять пол и имя с 16 лет без медицинского заключения, которое свидетельствует о "нарушении идентичности".

По словам депутата Сандры Куньи, Португалия присоединяется к таким странам, как Дания, Мальта, Швеция, Ирландия, Норвегия и станет шестой европейской страной, в которой дается право на самоопределение трансгендерной идентичности без опеки третьих лиц и без диагноза нарушения идентичности, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE.

Согласно документу также запрещаются и хирургические процедуры для детей, которые родились с мужскими и женскими половыми органами, чтобы они могли самостоятельно выбрать себе пол.

Читайте также: Медики рассказали, как пессимизм "убивает" человека

Следует отметить, что закон, действующий с 2011 года, требовал от транссексуалов предоставить медицинский диагноз от врача, который бы удостоверял гендерную дисфорию - когда гендер не отвечает своему биологическому полу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Португалия, пол, здоровье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:18 » Автор: Ульяна Воликовская
     41
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, как пессимизм Медики рассказали, как пессимизм "убивает" человека

Ученые выяснили, что пессимизм – нарушение восприятия действительности. Почему его нужно лечить, рассказали специалисты.

Медицинская реформа: стало известно, как выбрать себе семейного врача Медицинская реформа: стало известно, как выбрать себе семейного врача

Далеко не все больницы смогут "подключиться" к реформе.

Ценные советы для онкобольных, узнавших о страшном диагнозе Ценные советы для онкобольных, узнавших о страшном диагнозе

Психологи рассказали, как перестать бояться смерти больным раком.

Медики рассказали, что «убивает» клетки мозга Медики рассказали, что «убивает» клетки мозга

5 вещей, которые убивают клетки мозга.

Бельгия станет первой в мире страной, разрешающей детскую эвтаназию Бельгия станет первой в мире страной, разрешающей детскую эвтаназию

Бельгия уже давно известна как центр медицинского туризма для тех людей, которые хотят отправиться на тот свет легально. Все дело в том, что в этой стране эвтаназия для лиц, достигших совершеннолетия (18 лет), узаконена. Однако теперь бельгийское правительство рассматривает возможность эвтаназии также в отношении к

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх