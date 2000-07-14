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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали самый опасный для здоровья алкоголь

Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольВ Independent опубликованы результаты исследования ученых из Австралии, установивших, что привычка выпивать алкоголь перед телевизором в крайней степени опасна.

Медики заявили, что в таких обстоятельствах резко увеличивается вероятность преждевременной смерти, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

Проанализировав показатели здоровья более 8 900 человек и сопоставив их с образом жизни обследуемых людей, специалисты заключили: времяпровождение перед телевизором в компании с алкоголем на 12% увеличивает риск развития системного воспаления, на фоне которого возникают опасные заболевания, в том числе рак.

«Употребление алкоголя перед телевизором увеличивает шанс преждевременной смерти, связанной с воспалением», - констатировала в итоге руководитель проекта Меган Грейс.

Исследование было начато в 1999 году. Собрав тогда информацию, ученые вновь провели обследование участников спустя 7 лет и сравнили полученные сведения. Они обнаружили, что люди, которые проводят перед экраном телевизора более 4 часов в день, на 80% чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями.

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Манера выпивать, сидя перед телевизором, значительно усугубляет неблагоприятные процессы в организме, заявили врачи. Также, по их словам, опасно совмещать просмотр телешоу и употребление сладостей и фастфуда.
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 Теги: алкоголь, здоровье, медики

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Сегодня, 16:56 » Автор: Ульяна Воликовская
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