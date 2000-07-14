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Раздел: Медицина  
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Медики назвали ягоду, лучше всего очищающую организм

Медики назвали ягоду, лучше всего очищающую организмКлубника укрепляет нервную систему и повышает либидо.

Исследования ученых из Британской лаборатории космической радиации показали, что употребление клубники астронавтами помогает ограничить действие радиации, усилить умственную деятельность и препятствует развитию депрессии, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Эта ягода – неизменный продукт в орбитальном рационе.

Благодаря высокому содержанию цинка, клубника укрепляет нервную систему и повышает либидо. Нежная клетчатка ягоды стимулирует пищеварение, нормализует обмен веществ, избавляет организм от токсинов, улучшает цвет лица. Кроме того, клубника обладает высоким содержанием фитонцидов, природных антибиотиков.

Клубника оказывает хороший желчегонный и мочегонный эффект, улучшает свойства желчи, растворяя желчные и почечные камни. Регулярное употребление клубники нормализует работу кишечника и желчного пузыря, способствует выведению лишней жидкости из организма.

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Клубника полезна при сахарном диабете, анемиях, подагре и других заболеваниях суставов, а также благоприятно влияет на нервную систему.
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 Теги: здоровье, клубника, очищение

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Сегодня, 17:14 » Автор: Ульяна Воликовская
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