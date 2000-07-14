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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, почему апельсины улучшают зрение

Ученые рассказали, почему апельсины улучшают зрениеАпельсины являются самым действенным продуктом по восстановлению зрения.

Ученые из Сиднея провели ряд исследований, связанных с проблемами зрения. Собранные данные показывают, что растительный пигмент флавоноид, содержащийся в мякоти и корке апельсинов, защищает сетчатку глаза от потери чувствительности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПЯТЫЙ КАНАЛ.

Даже если вы будете есть апельсины и цитрусы всего один раз в неделю, то даже в таком случае здоровье глаз сильно улучшится, — рассказывает автор открытия Бамини Гопинат.

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В исследованиях приняли участие более тысячи взрослых людей старше 50 лет. Также медики следили за тем, какие еще источники флавоноидов влияют на организм человека и есть ли разница в их действии.
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 Теги: Апельсины, зрение, Ученые

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Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
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