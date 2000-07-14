Названы самые удивительные побочные эффекты беременности

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Проблемы со зрением могут возникать в отдельных случаях беременности. В одном сообщении исследователей из университета Мохаммеда в Марокко, 25-летняя женщина, в период первой беременности отметила затуманенное зрение и вспышки света в обоих глазах на 36 неделе беременности.