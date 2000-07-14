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Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты

Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты

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Сколько времени перевариваются в желудке разные продукты Между основным приемом пищи и фруктами диетологи всегда рекомендует выдерживать паузу в 2-4 часа.