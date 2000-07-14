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Раздел: Медицина  
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Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты

Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты Разная пища имеет разное время переваривания.

Мало кто задумывается о времени переваривания пищи. И напрасно, ведь эта информация очень важна для здоровья. Время переваривания различных продуктов в желудке может значительно отличаться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Врачи настоятельно не рекомендуют смешивать продукты, которые требуют разного времени переваривания. Ведь это вызывает тяжесть в желудке, образование шлаков и процессы гниения.

Пока пища находится в желудке, белки и жиры полностью успевают расщепиться. Вы сможете рассчитать время и постараться не есть, зная, что пища всё еще переваривается. Это поможет избавиться от привычки переедать. Старайтесь не есть за 4 часа до сна, чтобы желудок отдохнул.

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Учитывайте время переваривания различных продуктов, и вы забудете о проблемах с пищеварением и лишним весом.

Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты
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 Теги: пищеварение, таблица, время

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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