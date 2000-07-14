Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как арбузы влияют на организм
Употребление этих плодов несет как пользу, так и вред.
Скоро наступает сезон любимого всеми летнего лакомства — арбуза. Диетологи, если не имеется противопоказаний, разрешают съедать в день 2-2,5 кг мякоти этого вкусного плода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Арбузы знамениты тем, что являются сильным мочегонным средством, полезны при различных заболеваниях почек, и служат профилактикой камнеобразования в них. Однако, следует быть осторожными тем людям, у которых уже имеются крупные камни в почках, слишком увлекаясь арбузами, можно спровоцировать их движение.
Поскольку плоды арбуза содержат такие элементы, как магний и калий, это благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной систем. В жаркую погоду это особенно ценно, ведь с потом теряются полезные микроэлементы и арбуз восполняет необходимый запас.
Присутствие в арбузе клетчатки улучшает пищеварение, усиливает перистальтику кишечника, избавляет от запоров, а также выводит лишние токсины, оздоравливая печень.
Полезен арбуз и содержанием большого количества витаминов группы В, С, А, РР, фолиевой кислоты. Если регулярно употреблять в сезон этот продукт, можно оздоровиться и повысить иммунитет.
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Медики не советуют включать в меню арбуз больным сахарным диабетом, гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка, при колитах и диарее.
Скоро наступает сезон любимого всеми летнего лакомства — арбуза. Диетологи, если не имеется противопоказаний, разрешают съедать в день 2-2,5 кг мякоти этого вкусного плода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Арбузы знамениты тем, что являются сильным мочегонным средством, полезны при различных заболеваниях почек, и служат профилактикой камнеобразования в них. Однако, следует быть осторожными тем людям, у которых уже имеются крупные камни в почках, слишком увлекаясь арбузами, можно спровоцировать их движение.
Поскольку плоды арбуза содержат такие элементы, как магний и калий, это благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной систем. В жаркую погоду это особенно ценно, ведь с потом теряются полезные микроэлементы и арбуз восполняет необходимый запас.
Присутствие в арбузе клетчатки улучшает пищеварение, усиливает перистальтику кишечника, избавляет от запоров, а также выводит лишние токсины, оздоравливая печень.
Полезен арбуз и содержанием большого количества витаминов группы В, С, А, РР, фолиевой кислоты. Если регулярно употреблять в сезон этот продукт, можно оздоровиться и повысить иммунитет.
Читайте также: Названы сроки, за которые усваиваются разные продукты
Медики не советуют включать в меню арбуз больным сахарным диабетом, гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка, при колитах и диарее.
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