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Раздел: Медицина  
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Апельсины снижают риск возрастного поражения сетчатки

Апельсины снижают риск возрастного поражения сетчатки Интересное исследование провели в Австралии.

Австралийские ученые заявили о том, что флавоноиды, которые содержатся в апельсинах, способны защитить пожилых людей от ухудшения зрения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

Результаты исследований ученых показывают, что даже один апельсин в день существенно снижает риск возникновения поражений сетчатки.

Исследователи на протяжении 15 лет наблюдали за 2856 австралийцами, которым на момент начала исследований было минимум 49 лет. Ученые сосредоточились на диете участников, а именно — потреблении пищи, богатой флавоноидами — растительными полифенолами, обладающими противовоспалительными свойствами: флавоноиды содержатся, к примеру, в зеленом чае, цитрусовых, красном вине и темном шоколаде.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что высокое потребление пищи, богатой флавоноидами, снижает риск развития макулодистрофии в пожилом возрасте.

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Самый значимы эффект был достигнут при потреблении апельсинов: авторы сообщают, что те участники, сообщили о том, что едят апельсины раз в день, на 60% реже страдали от поражений сетчатки при финальном наблюдении.
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 Теги: апельсины, сетчатка

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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