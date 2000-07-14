Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле

Названы неожиданные свойства шоколада.



Пришло время обратиться к проверенному средству, которое помогает и со стрессами справиться, и настроение улучшить, а в правильных дозировках — повысить иммунитет, пишет



Факт №1



Шоколад бережет сердце и сосуды, так что его ни в коем случае нельзя исключать из рациона тем, у кого высок риск инфаркта. Потребление качественного горького шоколада нормализует состояние тромбоцитов, что препятствует образованию опасных тромбов.



Факт №2



Шоколад богат кальцием и фосфором, поэтому его в обязательном порядке нужно есть людям, которые работают с большими объемами информации и занимаются умственной деятельностью. Ведь мозгу необходимо правильное питание, чтоб справляться с разными задачами.



Факт №3



Большое содержание магния в шоколаде делает его незаменимым для тех, кто страдает от регулярных стрессов и хочет успокоить нервы. Достаточно взять за правило есть несколько кусочков горького шоколада в день, и от тревожности не останется и следа.



Факт №4



Шоколад приходит на помощь и при боли в горле. Врачи рекомендуют вместо обычных леденцов, рассасывать шоколад по маленьким кусочкам. Примерная дозировка сладкого лекарства составит полплитки, поэтому лучше выбирать горький шоколад, так будет меньше вероятность навредить фигуре.



Факт №5



Красавицам, которые хотят продлить молодость, также стоит обратить внимание на горький шоколад. Этот чудо-продукт богат природными антиоксидантами, главными помощниками в борьбе со свободными радикалами, появление которых ускоряет процесс старения клеток в организме.



Факт №6



Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем сбалансированного сочетания активных химических вещества теобромина и фениэтиламина. Чем не еще одна причина прекрасной половине увеличить дозу шоколада в рационе.



Факт №7



Шоколад улучшает настроение — это проверено и учеными, и любителями сладкого. При употреблении лакомства организм начинает усиленно вырабатывать серотонин и эндорфин, также известные, как гормоны счастья. Именно эти вещества снимают напряжение и возвращают нам радость.



Факт №8



В сезон простуд употребление горького шоколада способствует повышению иммунитета. Есть его можно всей семьей вместе с медом и лимоном. Тогда ОРВ и грипп точно обойдут вас и ваших близких стороной.



Факт №9



Благодаря низкому содержанию кофеина, шоколад — дозволенное лакомство для гипертоников. От небольшой дозы давление повыситься не может, а в небольших порциях он будет очень полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы.



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Факт № 10



Шоколад и красное вино имеют схожий механизм влияния на процесс окисления холестерина в крови. Шоколад богат стеариновой кислотой, которая «чистит» сосуды. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пришло время обратиться к проверенному средству, которое помогает и со стрессами справиться, и настроение улучшить, а в правильных дозировках — повысить иммунитет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle Факт №1Шоколад бережет сердце и сосуды, так что его ни в коем случае нельзя исключать из рациона тем, у кого высок риск инфаркта. Потребление качественного горького шоколада нормализует состояние тромбоцитов, что препятствует образованию опасных тромбов.Факт №2Шоколад богат кальцием и фосфором, поэтому его в обязательном порядке нужно есть людям, которые работают с большими объемами информации и занимаются умственной деятельностью. Ведь мозгу необходимо правильное питание, чтоб справляться с разными задачами.Факт №3Большое содержание магния в шоколаде делает его незаменимым для тех, кто страдает от регулярных стрессов и хочет успокоить нервы. Достаточно взять за правило есть несколько кусочков горького шоколада в день, и от тревожности не останется и следа.Факт №4Шоколад приходит на помощь и при боли в горле. Врачи рекомендуют вместо обычных леденцов, рассасывать шоколад по маленьким кусочкам. Примерная дозировка сладкого лекарства составит полплитки, поэтому лучше выбирать горький шоколад, так будет меньше вероятность навредить фигуре.Факт №5Красавицам, которые хотят продлить молодость, также стоит обратить внимание на горький шоколад. Этот чудо-продукт богат природными антиоксидантами, главными помощниками в борьбе со свободными радикалами, появление которых ускоряет процесс старения клеток в организме.Факт №6Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем сбалансированного сочетания активных химических вещества теобромина и фениэтиламина. Чем не еще одна причина прекрасной половине увеличить дозу шоколада в рационе.Факт №7Шоколад улучшает настроение — это проверено и учеными, и любителями сладкого. При употреблении лакомства организм начинает усиленно вырабатывать серотонин и эндорфин, также известные, как гормоны счастья. Именно эти вещества снимают напряжение и возвращают нам радость.Факт №8В сезон простуд употребление горького шоколада способствует повышению иммунитета. Есть его можно всей семьей вместе с медом и лимоном. Тогда ОРВ и грипп точно обойдут вас и ваших близких стороной.Факт №9Благодаря низкому содержанию кофеина, шоколад — дозволенное лакомство для гипертоников. От небольшой дозы давление повыситься не может, а в небольших порциях он будет очень полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы.Факт № 10Шоколад и красное вино имеют схожий механизм влияния на процесс окисления холестерина в крови. Шоколад богат стеариновой кислотой, которая «чистит» сосуды.