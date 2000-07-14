Раздел: Медицина
Это популярное лакомство поможет избавиться от боли в горле
Названы неожиданные свойства шоколада.
Пришло время обратиться к проверенному средству, которое помогает и со стрессами справиться, и настроение улучшить, а в правильных дозировках — повысить иммунитет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Факт №1
Шоколад бережет сердце и сосуды, так что его ни в коем случае нельзя исключать из рациона тем, у кого высок риск инфаркта. Потребление качественного горького шоколада нормализует состояние тромбоцитов, что препятствует образованию опасных тромбов.
Факт №2
Шоколад богат кальцием и фосфором, поэтому его в обязательном порядке нужно есть людям, которые работают с большими объемами информации и занимаются умственной деятельностью. Ведь мозгу необходимо правильное питание, чтоб справляться с разными задачами.
Факт №3
Большое содержание магния в шоколаде делает его незаменимым для тех, кто страдает от регулярных стрессов и хочет успокоить нервы. Достаточно взять за правило есть несколько кусочков горького шоколада в день, и от тревожности не останется и следа.
Факт №4
Шоколад приходит на помощь и при боли в горле. Врачи рекомендуют вместо обычных леденцов, рассасывать шоколад по маленьким кусочкам. Примерная дозировка сладкого лекарства составит полплитки, поэтому лучше выбирать горький шоколад, так будет меньше вероятность навредить фигуре.
Факт №5
Красавицам, которые хотят продлить молодость, также стоит обратить внимание на горький шоколад. Этот чудо-продукт богат природными антиоксидантами, главными помощниками в борьбе со свободными радикалами, появление которых ускоряет процесс старения клеток в организме.
Факт №6
Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем сбалансированного сочетания активных химических вещества теобромина и фениэтиламина. Чем не еще одна причина прекрасной половине увеличить дозу шоколада в рационе.
Факт №7
Шоколад улучшает настроение — это проверено и учеными, и любителями сладкого. При употреблении лакомства организм начинает усиленно вырабатывать серотонин и эндорфин, также известные, как гормоны счастья. Именно эти вещества снимают напряжение и возвращают нам радость.
Факт №8
В сезон простуд употребление горького шоколада способствует повышению иммунитета. Есть его можно всей семьей вместе с медом и лимоном. Тогда ОРВ и грипп точно обойдут вас и ваших близких стороной.
Факт №9
Благодаря низкому содержанию кофеина, шоколад — дозволенное лакомство для гипертоников. От небольшой дозы давление повыситься не может, а в небольших порциях он будет очень полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Читайте также: Это популярное лакомство поможет продлить молодость
Факт № 10
Шоколад и красное вино имеют схожий механизм влияния на процесс окисления холестерина в крови. Шоколад богат стеариновой кислотой, которая «чистит» сосуды.
Пришло время обратиться к проверенному средству, которое помогает и со стрессами справиться, и настроение улучшить, а в правильных дозировках — повысить иммунитет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
Факт №1
Шоколад бережет сердце и сосуды, так что его ни в коем случае нельзя исключать из рациона тем, у кого высок риск инфаркта. Потребление качественного горького шоколада нормализует состояние тромбоцитов, что препятствует образованию опасных тромбов.
Факт №2
Шоколад богат кальцием и фосфором, поэтому его в обязательном порядке нужно есть людям, которые работают с большими объемами информации и занимаются умственной деятельностью. Ведь мозгу необходимо правильное питание, чтоб справляться с разными задачами.
Факт №3
Большое содержание магния в шоколаде делает его незаменимым для тех, кто страдает от регулярных стрессов и хочет успокоить нервы. Достаточно взять за правило есть несколько кусочков горького шоколада в день, и от тревожности не останется и следа.
Факт №4
Шоколад приходит на помощь и при боли в горле. Врачи рекомендуют вместо обычных леденцов, рассасывать шоколад по маленьким кусочкам. Примерная дозировка сладкого лекарства составит полплитки, поэтому лучше выбирать горький шоколад, так будет меньше вероятность навредить фигуре.
Факт №5
Красавицам, которые хотят продлить молодость, также стоит обратить внимание на горький шоколад. Этот чудо-продукт богат природными антиоксидантами, главными помощниками в борьбе со свободными радикалами, появление которых ускоряет процесс старения клеток в организме.
Факт №6
Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем сбалансированного сочетания активных химических вещества теобромина и фениэтиламина. Чем не еще одна причина прекрасной половине увеличить дозу шоколада в рационе.
Факт №7
Шоколад улучшает настроение — это проверено и учеными, и любителями сладкого. При употреблении лакомства организм начинает усиленно вырабатывать серотонин и эндорфин, также известные, как гормоны счастья. Именно эти вещества снимают напряжение и возвращают нам радость.
Факт №8
В сезон простуд употребление горького шоколада способствует повышению иммунитета. Есть его можно всей семьей вместе с медом и лимоном. Тогда ОРВ и грипп точно обойдут вас и ваших близких стороной.
Факт №9
Благодаря низкому содержанию кофеина, шоколад — дозволенное лакомство для гипертоников. От небольшой дозы давление повыситься не может, а в небольших порциях он будет очень полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы.
Читайте также: Это популярное лакомство поможет продлить молодость
Факт № 10
Шоколад и красное вино имеют схожий механизм влияния на процесс окисления холестерина в крови. Шоколад богат стеариновой кислотой, которая «чистит» сосуды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
388
0
Также советуем посмотреть
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
Оставьте свой комментарий