Раздел: Медицина
Медики назвали самый полезный овощ для здоровья сердца
Диетологи назвали пять веских причин полюбить кабачки.
Такой доступный овощ, как кабачки, является очень полезным и необходимым для работы сердца, мозга, мышц и печени, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Как известно, кабачки являются одним из самых дешевых продуктов в Украине.
Полезные свойства кабачков
По словам врача-диетолога Светланы Фус, мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывает раздражения желудка и кишечника.
Кроме того, неприхотливый овощ содержит витамин С, участвующий в выработке коллагена, который придает коже упругость.
Бета-каротин, который есть в кабачке, полезен для кожи, волос и хорошо влияет на зрение. Также в нем вы найдете все важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, необходимые сердцу, мозгу, мышцам и печени.
А их пищевые волокна хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводя их из организма. Также блюда из кабачков активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.
Этот овощ препятствует задержке жидкости в организме, а его калорийность приближена к нулю.
Читайте также: Медики назвали самый полезный овощ
Вредные свойства кабачков
Вреда для организма от такого овоща как кабачок очень мало. Основное вредное свойство в том, что кабачок содержит большое свойство калия, поэтому из-за этого его не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями почек.
А сырые кабачки противопоказаны при язвенной болезни и гастритах.
Такой доступный овощ, как кабачки, является очень полезным и необходимым для работы сердца, мозга, мышц и печени, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.
Как известно, кабачки являются одним из самых дешевых продуктов в Украине.
Полезные свойства кабачков
По словам врача-диетолога Светланы Фус, мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывает раздражения желудка и кишечника.
Кроме того, неприхотливый овощ содержит витамин С, участвующий в выработке коллагена, который придает коже упругость.
Бета-каротин, который есть в кабачке, полезен для кожи, волос и хорошо влияет на зрение. Также в нем вы найдете все важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, необходимые сердцу, мозгу, мышцам и печени.
А их пищевые волокна хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводя их из организма. Также блюда из кабачков активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.
Этот овощ препятствует задержке жидкости в организме, а его калорийность приближена к нулю.
Читайте также: Медики назвали самый полезный овощ
Вредные свойства кабачков
Вреда для организма от такого овоща как кабачок очень мало. Основное вредное свойство в том, что кабачок содержит большое свойство калия, поэтому из-за этого его не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями почек.
А сырые кабачки противопоказаны при язвенной болезни и гастритах.
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