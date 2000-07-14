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Медики назвали самый полезный овощ для здоровья сердца

Медики назвали самый полезный овощ для здоровья сердцаДиетологи назвали пять веских причин полюбить кабачки.

Такой доступный овощ, как кабачки, является очень полезным и необходимым для работы сердца, мозга, мышц и печени, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.

Как известно, кабачки являются одним из самых дешевых продуктов в Украине.

Полезные свойства кабачков

По словам врача-диетолога Светланы Фус, мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывает раздражения желудка и кишечника.

Кроме того, неприхотливый овощ содержит витамин С, участвующий в выработке коллагена, который придает коже упругость.

Бета-каротин, который есть в кабачке, полезен для кожи, волос и хорошо влияет на зрение. Также в нем вы найдете все важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, необходимые сердцу, мозгу, мышцам и печени.

А их пищевые волокна хорошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводя их из организма. Также блюда из кабачков активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.

Этот овощ препятствует задержке жидкости в организме, а его калорийность приближена к нулю.

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Вредные свойства кабачков

Вреда для организма от такого овоща как кабачок очень мало. Основное вредное свойство в том, что кабачок содержит большое свойство калия, поэтому из-за этого его не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями почек.

А сырые кабачки противопоказаны при язвенной болезни и гастритах.
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 Теги: кабачки, польза для здоровья

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Сегодня, 13:02 » Автор: Ирина Шевченко
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