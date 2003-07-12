Раздел: Медицина
Этот продукт особенно полезен для здоровья кишечника
Эксперты рассказали, чем полезна черная фасоль.
Из всех бобовых растительный белок черной фасоли по своему составу ближе всего к животному белку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.
Плюсы черной фасоли
1.Бобовые медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, в отличие от простых сахаров, которые моментально попадают в кровь. Такая размеренная работа желудочно-кишечного тракта обеспечивает химический баланс и количество полезных микробактерий в ЖКТ. Нет резкого всплеска инсулина в крови, перепадов аппетита. Так растительные волокна и белки защищают от диабета 2 типа.
2.Бобовые богаты растворимыми волокнами, которые не дают холестерину откладываться в сосудах. Уровень холестерина падает, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.
3. Фасоль содержит витамин B6, которые участвует в образовании полезных аминокислот, необходимых для работы нервной системы.
4. Черная фасоль снижает риск возникновения рака, особенно кишечника. В ней есть противовоспалительные фитонутриенты.
Минусы фасоли
Олигосахариды в составе фасоли вызывают газообразование.
Пьедестал почета по содержанию пищевых волокон:
1 – черные бобы (15-25 гр)
2 – фасоль обыкновенная красная (6-13 гр)
3 – горох (7-9 гр)
Как выбрать черную фасоль
Сухие бобы черной фасоли продаются в пакетах и на развес. Лучше покупать расфасованные бобы, меньше шансов купить некачественный продукт, поскольку меньше шансов, что там вам попадется недоброкачественный товар. Бобы не должны быть влажными и потрескавшимися.
Консервированная фасоль почти не уступает свежей. Читайте упаковку: чем меньше соли и консервантов, тем лучше. В банках с резиновыми прокладками может быть канцероген бисфенол А (помечается как BPA на этикетках или цифрой 7 на упаковке).
Читайте также: Ученые разработали диету для продления молодости
Как хранить черную фасоль
В прохладном сухом темном месте в керамическом вакуумном контейнере бобы можно хранить до года.
Из всех бобовых растительный белок черной фасоли по своему составу ближе всего к животному белку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.
Плюсы черной фасоли
1.Бобовые медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, в отличие от простых сахаров, которые моментально попадают в кровь. Такая размеренная работа желудочно-кишечного тракта обеспечивает химический баланс и количество полезных микробактерий в ЖКТ. Нет резкого всплеска инсулина в крови, перепадов аппетита. Так растительные волокна и белки защищают от диабета 2 типа.
2.Бобовые богаты растворимыми волокнами, которые не дают холестерину откладываться в сосудах. Уровень холестерина падает, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.
3. Фасоль содержит витамин B6, которые участвует в образовании полезных аминокислот, необходимых для работы нервной системы.
4. Черная фасоль снижает риск возникновения рака, особенно кишечника. В ней есть противовоспалительные фитонутриенты.
Минусы фасоли
Олигосахариды в составе фасоли вызывают газообразование.
Пьедестал почета по содержанию пищевых волокон:
1 – черные бобы (15-25 гр)
2 – фасоль обыкновенная красная (6-13 гр)
3 – горох (7-9 гр)
Как выбрать черную фасоль
Сухие бобы черной фасоли продаются в пакетах и на развес. Лучше покупать расфасованные бобы, меньше шансов купить некачественный продукт, поскольку меньше шансов, что там вам попадется недоброкачественный товар. Бобы не должны быть влажными и потрескавшимися.
Консервированная фасоль почти не уступает свежей. Читайте упаковку: чем меньше соли и консервантов, тем лучше. В банках с резиновыми прокладками может быть канцероген бисфенол А (помечается как BPA на этикетках или цифрой 7 на упаковке).
Читайте также: Ученые разработали диету для продления молодости
Как хранить черную фасоль
В прохладном сухом темном месте в керамическом вакуумном контейнере бобы можно хранить до года.
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