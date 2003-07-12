Этот продукт особенно полезен для здоровья кишечника

Эксперты рассказали, чем полезна черная фасоль.



Из всех бобовых растительный белок черной фасоли по своему составу ближе всего к животному белку, пишет



Плюсы черной фасоли



1.Бобовые медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, в отличие от простых сахаров, которые моментально попадают в кровь. Такая размеренная работа желудочно-кишечного тракта обеспечивает химический баланс и количество полезных микробактерий в ЖКТ. Нет резкого всплеска инсулина в крови, перепадов аппетита. Так растительные волокна и белки защищают от диабета 2 типа.



2.Бобовые богаты растворимыми волокнами, которые не дают холестерину откладываться в сосудах. Уровень холестерина падает, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.



3. Фасоль содержит витамин B6, которые участвует в образовании полезных аминокислот, необходимых для работы нервной системы.



4. Черная фасоль снижает риск возникновения рака, особенно кишечника. В ней есть противовоспалительные фитонутриенты.



Минусы фасоли



Олигосахариды в составе фасоли вызывают газообразование.



Пьедестал почета по содержанию пищевых волокон:



1 – черные бобы (15-25 гр)



2 – фасоль обыкновенная красная (6-13 гр)



3 – горох (7-9 гр)



Как выбрать черную фасоль



Сухие бобы черной фасоли продаются в пакетах и на развес. Лучше покупать расфасованные бобы, меньше шансов купить некачественный продукт, поскольку меньше шансов, что там вам попадется недоброкачественный товар. Бобы не должны быть влажными и потрескавшимися.

Консервированная фасоль почти не уступает свежей. Читайте упаковку: чем меньше соли и консервантов, тем лучше. В банках с резиновыми прокладками может быть канцероген бисфенол А (помечается как BPA на этикетках или цифрой 7 на упаковке).



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Как хранить черную фасоль

В прохладном сухом темном месте в керамическом вакуумном контейнере бобы можно хранить до года. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из всех бобовых растительный белок черной фасоли по своему составу ближе всего к животному белку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua 1.Бобовые медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, в отличие от простых сахаров, которые моментально попадают в кровь. Такая размеренная работа желудочно-кишечного тракта обеспечивает химический баланс и количество полезных микробактерий в ЖКТ. Нет резкого всплеска инсулина в крови, перепадов аппетита. Так растительные волокна и белки защищают от диабета 2 типа.2.Бобовые богаты растворимыми волокнами, которые не дают холестерину откладываться в сосудах. Уровень холестерина падает, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.3. Фасоль содержит витамин B6, которые участвует в образовании полезных аминокислот, необходимых для работы нервной системы.4. Черная фасоль снижает риск возникновения рака, особенно кишечника. В ней есть противовоспалительные фитонутриенты.Олигосахариды в составе фасоли вызывают газообразование.Пьедестал почета по содержанию пищевых волокон:1 – черные бобы (15-25 гр)2 – фасоль обыкновенная красная (6-13 гр)3 – горох (7-9 гр)Сухие бобы черной фасоли продаются в пакетах и на развес. Лучше покупать расфасованные бобы, меньше шансов купить некачественный продукт, поскольку меньше шансов, что там вам попадется недоброкачественный товар. Бобы не должны быть влажными и потрескавшимися.Консервированная фасоль почти не уступает свежей. Читайте упаковку: чем меньше соли и консервантов, тем лучше. В банках с резиновыми прокладками может быть канцероген бисфенол А (помечается как BPA на этикетках или цифрой 7 на упаковке).В прохладном сухом темном месте в керамическом вакуумном контейнере бобы можно хранить до года.



