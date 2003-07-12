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Этот продукт особенно полезен для здоровья кишечника

Этот продукт особенно полезен для здоровья кишечникаЭксперты рассказали, чем полезна черная фасоль.

Из всех бобовых растительный белок черной фасоли по своему составу ближе всего к животному белку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на siteua.

Плюсы черной фасоли

1.Бобовые медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, в отличие от простых сахаров, которые моментально попадают в кровь. Такая размеренная работа желудочно-кишечного тракта обеспечивает химический баланс и количество полезных микробактерий в ЖКТ. Нет резкого всплеска инсулина в крови, перепадов аппетита. Так растительные волокна и белки защищают от диабета 2 типа.

2.Бобовые богаты растворимыми волокнами, которые не дают холестерину откладываться в сосудах. Уровень холестерина падает, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

3. Фасоль содержит витамин B6, которые участвует в образовании полезных аминокислот, необходимых для работы нервной системы.

4. Черная фасоль снижает риск возникновения рака, особенно кишечника. В ней есть противовоспалительные фитонутриенты.

Минусы фасоли

Олигосахариды в составе фасоли вызывают газообразование.

Пьедестал почета по содержанию пищевых волокон:

1 – черные бобы (15-25 гр)

2 – фасоль обыкновенная красная (6-13 гр)

3 – горох (7-9 гр)

Как выбрать черную фасоль

Сухие бобы черной фасоли продаются в пакетах и на развес. Лучше покупать расфасованные бобы, меньше шансов купить некачественный продукт, поскольку меньше шансов, что там вам попадется недоброкачественный товар. Бобы не должны быть влажными и потрескавшимися.
Консервированная фасоль почти не уступает свежей. Читайте упаковку: чем меньше соли и консервантов, тем лучше. В банках с резиновыми прокладками может быть канцероген бисфенол А (помечается как BPA на этикетках или цифрой 7 на упаковке).

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Как хранить черную фасоль
 В прохладном сухом темном месте в керамическом вакуумном контейнере бобы можно хранить до года.
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 Теги: черная фасоль, здоровье кишечника

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Сегодня, 16:01 » Автор: Ирина Шевченко
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