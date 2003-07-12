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Раздел: Медицина  
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Диетологи выяснили, чем заменить красное мясо, чтобы стать долгожителем

Диетологи выяснили, чем заменить красное мясо, чтобы стать долгожителем Переход на рыбную диету может снизить риск развития рака.

Диетологи из Великобритании выяснили, как при помощи продуктов питания можно значительно пролить жизнь. Для того, чтобы стать долгожителем, важно заменить красное мясо, утверждают специалисты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Два эксперта в области здравоохранения диетологи Сара Брюер и Джульетта Келлоу утверждают, что жизнь можно значительно продлить за счет употребления в пищу большего количества рыбы. Специалисты настойчиво призывают людей заменить красное мясо на рыбу, чтобы жить дольше.

«Людям не обязательно становится вегетарианцами, но рыба должна занимать львиную долю в рационе, при этом изредка можно позволять себе красное мясо», - говорит Сара Брюер.

Переход на рыбную диету может снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и других заболеваний. Рыба может продлить срок службы многих органов из-за высокого содержания жира омега-3.

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Эксперты Международного агентства по раку заявили, что красное мясо, которое включает свинину, телятину и говядину, увеличивает риск развития рака. Каждые 100 граммов красного мяса, потребляемого ежедневно, могут повысить риск рак кишечника на 17%.
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 Теги: Диетологи, мясо

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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